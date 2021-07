Internada com Covid-19, viúva de Chico Anysio deixa UTI e apresenta melhora nos rins

11/07/2021 | 16:11



Malga Di Paula, de 51 anos de idade, apresentou melhora em seu estado clínico. A viúva de Chico Anysio está internada desde 27 de junho para tratar um caso grave de Covid-19. Neste domingo, dia 11, o boletim médico do Hospital das Clínicas de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, informou que ela foi transferida para um quarto da unidade.

Seu estado de saúde ainda exige cuidados, mas ela já está respirando sem a ajuda de aparelhos. Além disso, os rins da escritora, que antes estavam comprometidos, voltaram a funcionar. A mãe de Malga também está internada no hospital, mas apresenta quadro estável e deve deixar a UTI em breve.

A escritora foi casada com Chico Anysio por 15 anos. Após a morte do comediante, ela se casou novamente com o empresário Felipe Batista, mas se separou no ano passado.