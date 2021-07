No hospital, Luciano Szafir faz vídeo após ser extubado: Estou vivo

11/07/2021 | 15:11



Aquela notícia que aquece os nossos corações! Neste domingo, dia 11, Luciano Szafir, que está internado no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, desde que contraiu a Covid-19 pela segunda vez, compartilhou nas redes sociais um vídeo após ser extubado no último sábado, dia 10.

- Resolvi fazer esse vídeo para mostrar que estou vivo e para agradecer, disse.

Visivelmente emocionado, o ator recebeu boas vibrações dos seguidores e amigos:

Fique bem, recupere-se logo e que venha a cura completa, meu amigo, escreveu o apresentador Otaviano Costa.

Força e serenidade, irmão. A corrente aqui está forte. É muito amor. Tudo para você! comentou o ator Lúcio Mauro Filho.

Szafir precisou fazer uma cirurgia de emergência para conter um sangramento abdominal e segue internado.