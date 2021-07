Sasha Meneghel visita o pai, Luciano Szafir, no hospital

11/07/2021 | 15:11



Ainda internado devido complicações causadas pela Covid-19, o ator Luciano Szafir recebeu no último sábado, dia 10, a visita de sua filha Sasha, fruto do relacionamento com Xuxa Meneghel. A modelo e designer estava acompanhada do marido, João Figueiredo. Os dois estavam em lua de mel nos Estados Unidos, mas interromperam a viagem para estar presente com a família neste momento.

No Instagram, João agradeceu o apoio dos internautas e falou sobre o estado de saúde do sogro.

O ator e apresentador Luciano Szafir segue internado na Unidade de Terapia Intensiva, do hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, mas apresentando melhora evolutiva. Na manhã deste sábado, 10 de julho, o paciente foi retirado da ventilação mecânica, sendo extubado e agora recebe apenas suplementação de oxigênio.[...] O Luciano não está mas com Covid. O CTI que ele se encontra não é mais Covid. Atualmente ele se recupera de uma lesão causada pelo tratamento.

Luciano foi internado em 22 de junho após sofrer uma reinfecção do coronavírus.