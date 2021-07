Aos 82 anos de idade, Sérgio Mamberti revela que é bissexual: Não adianta esconder

11/07/2021 | 15:11



Famoso por interpretar o doutor Victor de Castelo Rá-Tim-Bum, o ator Sérgio Mamberti, de 82 anos de idade, revelou que é bissexual.

Em sua biografia recém lançada, Senhor do Tempo, o ator decidiu compartilhar diversas histórias sobre os seus trabalhos na televisão, no teatro e no cinema. Além, é claro, dos interesses amorosos de sua vida, como a perda da primeira esposa, a atriz Vivian Mahr, que morreu aos 37 anos de idade, e a morte do companheiro Ednardo Torquato, com quem se relacionou por quase quatro décadas.

Ed, meu companheiro querido, nos deixou muito cedo. Pela segunda vez, tive de experimentar a mesma ausência sofrida com a partida de Vivian, em 1980. Sei que nunca vou me recuperar dessas duas perdas, mas a vida exige coragem e esperança para seguir em frente, escreveu no livro.