Esposa de Pyong Lee nega rumores de traição: Não caiu em tentação desta vez

11/07/2021 | 14:10



Após surgirem boatos de que Pyong Lee havia traído a esposa, Sammy Lee, durante as gravações do novo reality da Record TV, A Ilha, a influenciadora digital usou as redes sociais neste domingo, dia 11, para negar os rumores.

Tudo começou quando três participantes do programa confirmaram à coluna de Leo Dias que o ex-BBB20 havia esquentado o edredom com Antonella, ex-BBB4. Além de terem se encontrado em uma pousada em Paraty, enquanto Sammy estava hospedada em outro lugar.

No entanto, a esposa do mágico garantiu que desta vez o marido não caiu em tentação. Nos Stories, ela escreveu:

Por nos amar, Deus nos deu liberdade, o livre arbítrio. E mesmo amando muito a Deus, ainda sim fazemos escolhas erradas, pois somos humanos, pecadores. Nosso ego é uma coisa doida, e nosso corpo animal é bem difícil de dominar. Por isso eu digo que o humano deve ser treinado como se fosse animal. Com constância e dedicação, aprende. Eu já sei de tudo que aconteceu, e apesar do Pyong ter sentido a tentação, ele não caiu desta vez. E eu tenho orgulho disso, ele evoluiu e vai evoluir ainda mais. Eu nunca fui casada antes, nem ele, eu sei tanto quanto ele como é difícil vencer as tentações do diabo, ou vocês acham que eu também não cometo erros?

Eita!