Palácio de Buckingham abre os jardins para visitantes pela primeira vez

11/07/2021 | 14:11



A Rainha Elizabeth II abriu os jardins de sua humilde casa, o Palácio de Buckingham, para receber visitantes. Segundo informações do jornal The Washington Post, essa foi a primeira vez - em 70 anos de reinado - que a monarca deixou os turistas fazerem piqueniques e aproveitarem os espaços verdes de seu quintal.

A visitação passou a ficar disponível na última sexta-feira, dia 9, e continuará dessa forma até 19 de setembro. O jornal ainda afirmou que a decisão foi tomada porque a rainha acredita que os cidadãos precisam de um pouco de ar fresco depois de um ano tão difícil.

Para visitar os jardins do palácio, os moradores só precisam pagar 16,5 libras, cerca de 116 reais. Com os ingressos em mãos, está permitido usar qualquer tipo de look, nada de vestidos e chapéus clássicos. Além de poder se deliciar com a comida que mais desejar.

Segundo Sarah Davis, chefe de relações com a mídia do Royal Collection Trust, a equipe da monarca espera receber cerca de duas mil pessoas por dia.