Após Zilu perder processo contra Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda posta reflexão: Muita coisa ainda está para acontecer

11/07/2021 | 13:10



Graciele Lacerda usou suas redes sociais no último sábado, dia 10, para postar uma reflexão e falar sobre sua espiritualidade. No entanto, o texto acabou gerando alguns burburinhos, porque também foi visto como uma espécie de alfinetada para Zilu Camargo, que acaba de perder o processo judicial que movia contra Zezé Di Camargo para exigir uma nova repartição de bens.

No texto, a influenciadora dizia:

Vocês falam tanto em Deus vê tudo, lei do retorno e etc...eu digo: graças à Deus que existe um Deus justo, que olha por nós. Porque eu me importo só com isso, só ele conhece meu coração e tudo que é para o mal, para vingança. Ele vai agindo. Só ele sabe a intenção e tudo que acontece na vida de cada um. Muita coisa ainda está para acontecer, confio muito nele! Sem mais...

Com o fim do processo, estima-se que Zilu tenha perdido cerca de 15 milhões de reais. No entanto, ela manteve o apartamento onde mora em Miami, nos Estados Unidos, e a mansão em Alphaville, na cidade de São Paulo. Além disso, ela também recebeu três milhões e 600 mil reais pagos em parcelas mensais.