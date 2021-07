Obituário - 12 de julho de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



12/07/2021 | 00:01



Raymond Felicien Victor Devisscher

(Bélgica, 19-11-1928 – Santo André, 7-7-2021)

Sr. Raymond veio para o Brasil em agosto de 1960 para trabalhar na Fichet, planta fortíssima no passado da Avenida Industrial- uma das indústrias pesadas pioneira desta via andreense

Ele se estabeleceu de vez no Brasil – e em Santo André. Na Fichet, atuava como desenhista-projetista de estruturas metálicas, um dos fortes da indústria. Por exemplo: as instalações da Petroquímica União, em Capuava, passaram pelas pranchetas de Raymond e seus colegas da Fichet, um total de 25 desenhistas, subdividido sem grupos de cinco.

Apelidado “Francês”, Sr. Raymond foi ciclista na França. Já aposentado no Brasil, formava entre os “Garotos do Parque” (Celso Daniel). Fazia dez quilômetros por dia. Em 2015, aos 86 anos, quando entrevistado pelo ‘Diário’, se contentava com três ou quatro quilômetros. “E faço ginástica, mexendo com todas as artérias do corpo”, conforme declarou à página Memória.

Raymond Felicien Victor Devisscher parte aos 92 anos e seu corpo foi conduzido ao Memorial Planalto.

Colaborou: Mituo Teramae

SANTO ANDRÉ

Eliza Meneguini de Oliveira, 93. Natural de Itapira (São Paulo). Residia na Vila Alpina, em Santo André. Dia 8. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Wladislawa Palmaka Jozala, 87. Natural da Polônia. Residia no Centro de Santo André. Dia 8. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Valdemir de Castro Reges, 81. Natural de Senhor do Bonfim (Bahia). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 8. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Waldomiro Mariusso, 80. Natural de Olímpia (São Paulo). Residia no Jardim Stetel, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Filomena Baraldi, 78. Natural de Santo André. Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 8. Jardim da Colina.

Ademir Romero, 76. Natural de Birigui (São Paulo). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Mecânico. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Leonete da Silva, 73. Natural de Iguatu (Ceará). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Reinaldo Roberto Ribeiro, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Dia 8. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Vera Lúcia dos Santos Silva, 71. Natural de Juazeiro (Bahia). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mário Ribeiro dos Santos, 71. Natural de Paripiranga (Bahia). Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Dia 8. Memorial Jardim Santo André.

Geraldo Rodrigues Monteiro, 63. Natural de Cuité (Paraíba). Residia no bairro Barra Funda, em São Paulo, Capital. Músico. Dia 8, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital

Andréa Antunes da Silva, 48. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Emílio Carlos, em Embu das Artes (São Paulo). Dia 8. Cemitério dos Jesuítas.

Mirian Xavier de Oliveira da Silva, 41. Natural da Barra de São Francisco (Espírito Santo). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alessandra Pereira da Silva, 39. Natural de Borrazópolis (Paraná). Residia no Jardim Santiago, Nova Veneza, Sumaré (São Paulo). Dia 8, em Santo André. Cemitério Amarais, em Campinas (São Paulo).

SÃO BERNARDO

Sirlei Adriano Barion, 61. Natural de Jaboranti (São Paulo). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 8, em Santo André. Jardim da Colina.

SÃO CAETANO

Nelson Sanz Gimens, 77. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 7. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Silvana Silva de Araujo, 42. Natural de São Caetano. Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 8. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Conceição Maria Gonçalves, 90. Natural de Taquaritinga (São Paulo). Residia no Centro de Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal.

Antonia Romano Santiago, 85. Natural de Santa Rita do Passa Quatro (Minas Gerais). Residia no Centro de Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal.

Fracisca dos Reis Caetano, 85. Natural de Ribeirão Preto (São Paulo). Residia no Centro de Diadema. Dia 8. Vale da Paz.

Euripedes Ferreira Leite, 80. Natural de Brodowski (São Paulo). Residia no Centro de Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal.

José Rivaldo da Silva, 73. Natural de Carnaubeira da Penha (Pernambuco). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal.

Ademir Firmino de Souza, 73. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal.

Sung Hi Oh, 72. Natural da Coréia do Sul. Residia no Jardim Prudência, em São Paulo, Capital. Dia 7. Crematório Vila Alpina.

Roque Sebastião dos Santos, 65. Natural de Inhambupe (Bahia). Residia no bairro Taboão. Dia 7. Vale da Paz.

José Maria da Silva, 57. Natural de Diadema. Residia no bairro Eldorado. Dia 7. Cemitério Municipal.

Jucilene Ferreira dos Santos, 47. Natural Euclides da Cunha (Bahia). Residia no bairro Eldorado. Dia 8. Memorial Paulista, em Embu das Artes (São Paulo).

Emelly Gomes Nepomuceno Maciel, 23. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 7. Vale da Paz.

Bruno Gonçalves de Araujo, 25. Natural de Mauá. Residia no bairro Eldorado. Dia 7. Vale da Paz.