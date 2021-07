João Figueiredo revela que Luciano Szafir não está mais com a covid-19

11/07/2021 | 11:10



Como você viu, Luciano Szafir testou positivo para o novo coronavírus e acabou sendo internado por conta da doença. Sasha Meneghel e João Figueiredo foram visitar o ator no último sábado, dia 10, e o cantor gospel acabou atualizando as suas redes sociais sobre o estado de saúde de seu sogro.

O ator e apresentador Luciano Szafir segue internado na Unidade de Terapia Intensiva, do hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, mas apresentando melhora evolutiva. Na manhã deste sábado, 10 de julho, o paciente foi retirado da ventilação mecânica, sendo extubado e agora recebe apenas suplementação de oxigênio.

Depois disso, João teria sido questionado sobre o porquê de estar indo ver Luciano Szafir no hospital sendo que ele foi diagnosticado com o novo coronavírus, e a chance de também ser contaminado é grande.

O Luciano não está mas com Covid. O CTI que ele se encontra não é mais Covid. Atualmente ele se recupera de uma lesão causada pelo tratamento durante a época que estava com Covd. Enquanto ele estava com Covid, estávamos impedidos de visitá-lo.

Para quem não sabe, Luciano Szafir foi internado no dia 22 de junho por ter contraído a doença pela segunda fez. Segundo informações de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, o ator acabou desenvolvendo uma trombose no pulmão e depois veio o sangramento espontâneo no abdômen que acabou ocorrendo uma complicação na terapia anticoagulante.

Sendo assim, o apresentador teve que ser operado para retirar a alça e limpar toda a cavidade abdominal e agora está se recuperando de todos os procedimentos, e segundo o genro, ele não apresenta mais o quadro de covid-19.