Virgínia Fonseca fura as orelhas de Maria Alice e recebe altas críticas

11/07/2021 | 10:10



Senta que lá vem história! Virgínia Fonseca estava tranquilamente em casa e fazendo diversos vídeos em suas redes sociais no último sábado, dia 10, e acabou mostrando que sua filha, Maria Alice, fruto da relação com Zé Felipe, estava com as orelhas furadas e usando brinquinhos.

Claro, a influenciadora jamais pensaria que isso se tornaria uma grande dor de cabeça em sua vida e acabou recebendo um mar de críticas. Não satisfeita com a situação, Virgínia foi até o Twitter desabafar sobre o ocorrido e revelou que está bem cansada de ser julgada pela criação que está dando para a sua filha.

Mano o quê que está acontecendo na internet??? Qualquer PALAVRA vira motivo pra ódio e cancelamento e xingamento? eu falei algo que queria fazer, mas que só IRIA fazer se PUDESSE! Não pode e eu NAO FIZ! O video ta la, chamei as meninas pra furar orelha da Maria porque sabia que a Maria não sentiria NADA DE DOR. Ter pessoas pra julgar alguma atitude, eu sei que vai ter, mas postar e falar INVERDADES, ai não pô! Eu JAMAIS iria fazer algo pra prejudicar ou machucar minha filha! Se toquem! Eu dou o MUNDO pra ela se for possível e sempre vai ser assim! Ela é minha vida, eu não me vejo sem ela mais?

A influenciadora continuou o desabafo afirmando que realmente não se importa com as críticas que acaba recebendo, mas que não aceita que sua filha esteja envolvida em tudo isso.

De coração, falem de MIM, falem o que QUISER de mim, eu to fo**-*e mas não enfiem minha filha no meio não! Eu sou MÃE, eu AMO minha filha igual SUA MÃE te ama! E quando eu digo mãe, não necessariamente é a que te pariu, mas a que cuidou de você! Tenham mais empatia antes de falar qualquer coisa. To cansada das pessoas quererem me colocar como MENOS MÃE só por eu postar tudo! É MEU TRABALHO, É O QUE EU AMO FAZER E É DESSE JEITO QUE EU VOU DAR O MELHOR PRA MINHA FILHA! Isso não te dá o direito de me julgar MENOS MÃE. EU AMO ELA DEMAIS E VOCÊS NÃO SABEM COMO ISSO ME DÓI. CHEGA.

Achou que o barraco tinha acabado? Calma que ainda não. Virgínia continuou o desabafo:

Sou mãe de primeira viagem e tenho MUITA insegurança com tudo, tenho medo de fazer errado, tenho medo da minha filha não me amar e ler essas coisas só me deixa 10000x pior! Só quem tá do meu lado sabe o quanto dói.

Realmente deve ser muito difícil viver com essa quantidade de julgamentos. Zé Felipe, por sua vez, acabou brincando com as críticas e revelou que já estaria pago para colocar um alargador no bumbum de todo mundo que estaria reclamando da atitude deles em colocar o brinco nas orelhas da menina.