Paolla Oliveira compartilha música de Diogo Nogueira e fãs ficam enlouquecidos

11/07/2021 | 09:11



Como você viu, Paolla Oliveira anda conhecendo melhor Diogo Nogueira, mas nenhum dos dois foi publicamente comentar sobre os encontros que estão rolando entre eles.

Anteriormente, a atriz teria sido vista usando poucas roupas no condomínio do cantor e até chegou a posar ao lado da irmã dele, o que acabou alimentando ainda mais as esperanças dos fãs.

E não é só isso, no último sábado, dia 10, Paolla Oliveira foi até as suas redes sociais e compartilhou em seu feed uma foto que estaria ouvindo uma música de Diogo Nogueira - o que acabou alimentando ainda mais as chances de que eles estão vivendo um affair.

Os fãs, claro, encheram a publicação com muitos comentários dizendo que aprovam o casal. Será que é romance mesmo?