Ticiane Pinheiro celebra os dois aninhos de idade da filha caçula, Manuella

11/07/2021 | 09:10



Não é novidade para ninguém que Ticiane Pinheiro é verdadeiramente uma mamãe coruja e que adora celebrar os momentos importantes em família - o que foi o caso no último sábado, dia 10.

A apresentadora mostrou em suas redes sociais que reuniu a família e alguns amigos para comemorar os dois aninhos de idade da sua filha caçula, Manuella, fruto da relação de Ticiane com César Tralli.

Na foto, a apresentadora junto com Manu e Rafaella Justus, de 11 anos de idade, aparecem com as roupas na mesma tonalidade de rosa enquanto César Tralli está de blazer preto. Lembrando que o aniversário mesmo de Manu é no dia 12 de julho, próxima segunda-feira, e a família resolveu dar uma adiantadinha na reunião.

Com meus amores comemorando o niver da Manu. O dia mesmo é segunda, dia 12/07, mas hoje fizemos uma celebração em família.