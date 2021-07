Morre mãe de Ana Veterinária, vereadora de Santo André

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



10/07/2021 | 23:38



Mãe da vereadora Ana Veterinária (DEM), de Santo André, Vera Lúcia Ferreira dos Santos Oliveira morreu neste sábado (10), aos 72 anos. Ela estava internada desde o mês passado no Hospital Beneficência Portuguesa, por complicações pós-operatórias em cirurgia no abdômen – não foi por Covid-19.

A democrata, que está em seu primeiro mandato na Câmara, publicou mensagem em homenagem à mãe nas redes sociais. “Com o coração dilacerado, com o peito doendo e com um buraco enorme em minha vida informo o falecimento de minha amada, adorada e querida mãe, Vera Lúcia Ferreira dos Santos Oliveira. A melhor mãe, melhor esposa, melhor vovó do mundo.”

O quadro de Vera inspirava cuidados desde o fim do mês passado, quando as complicações pós-operatórias se agravaram. Ela precisou ser entubada diante da situação. Familiares relataram que o corpo não suportou.

Presidente da Câmara de Santo André, Pedrinho Botaro (PSDB) publicou mensagem em solidariedade à colega. “Nas últimas semanas acompanhei parte desta angústia, das suas filhas e do esposo, além de ver de perto o amor que norteou sempre a família. Peço que Deus abençoe e dê forças nesse momento.”

Vera deixa três filhos e netos. A família ainda não definiu horário e local do enterro – mas haverá restrição de participação por causa de protocolos para evitar a disseminação do novo coronavírus.