Samara Felippo revela que uma das filhas testou positivo para o novo coronavírus

10/07/2021 | 23:11



Dias atrás Samara Felippo tinha dito em suas redes sociais que passaria um tempinho das férias de suas filhas porque elas estavam se arrumando para ir a uma viagem para a casa do pai, que mora nos Estados Unidos.

E na última sexta-feira, dia 9, Samara foi novamente até as redes, mas agora em formato de vídeo, para contar que está passando por um momento complicado em casa com o retorno das meninas.

Lara, de apenas oito anos de idade, teve que ficar confinada dentro do quarto após receber o diagnóstico do teste positivo para o novo coronavírus. E para evitar que seja contaminada e que possivelmente contamine a outra filha, Samara contou que preferiu isolar as duas em quartos diferentes.

- O dia todo [de máscara] PFF 2 em casa. Estou vivendo por irresponsabilidade alheia tudo o que lutei para me proteger nesses dois anos. Eu vivo o dia inteiro assim [de máscara], ela só tira a dela quando tá sozinha no quarto, quando vai comer (...) A Lara pegou Covid, e não foi por mim.

Depois de um tempinho do desabafo, Samara Felippo voltou até os Stories e agradeceu as mensagens que anda recebendo de amigos, familiares e até dos seguidores e continuou falando:

- Eu vou seguir forte. Estou cuidando da minha filha e me protegendo, cuidando de mim. Eu não vou pegar, não quero pegar. Ela está bem. Está sem sintoma. O mais difícil agora é entreter e prender uma criança de oito anos num quarto (...) Estou quase tendo um treco por não conseguir abraçar minha filha. Imagina quem perdeu alguém sem nem poder estar perto?