Argentina quebra jejum e conquista a Copa América

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



10/07/2021 | 23:02



Fim do jejum para a Argentina e quebra do tabu para Lionel Messi. Depois de 28 anos, os hermanos voltaram a levantar um troféu, o primeiro do craque com a camisa 10 argentina, ontem à noite, quando a Albiceleste bateu a Seleção Brasileira, em pleno Maracanã, por 1 a 0, golaço de Ángel Di María, por cobertura, aos 22 minutos do primeiro tempo. Desta maneira, os vizinhos erguem a taça pela 15ª vez, igualando o Uruguai.

Após o apito final, todos os jogadores da Argentina correram para abraçar Lionel Messi – eleito ainda o melhor jogador da competição –, visivelmente emocionado pelo primeiro título com a camisa da seleção. Taça que faltava na galeria de um dos melhores jogadores de todos os tempos, que recebeu longo abraço do amigo Neymar antes da premiação das equipes. E os hermanos ainda encerraram quase três décadas sem gritar campeão, oito meses após a morte do maior ídolo do futebol argentino, Diego Maradona.

O duelo entre Brasil e Argentina teve todos os ingredientes característicos do principal clássico sul-americano: lances bonitos (mesmo que poucos), bola na rede, e também faltas duras, cartões amarelos e muitas discussões. Neymar e companhia tiveram muitas dificuldades em conseguir transpor o sistema defensivo argentino. Do outro lado, mesmo que bem postada, a zaga brasileira deu um vacilo que custou caro: aos 22 minutos do primeiro tempo, após lançamento em profundidade, Renan Lodi errou o bote e Di María avançou com liberdade para bater por cima de Ederson: 1 a 0.

O gol mudou o cenário do jogo, já que os argentinos praticamente abdicaram do ataque. Já o Brasil, que finalizou 13 vezes (contra seis da seleção rival), se preocupou mais em brigar com os adversários – que distribuíram carrinhos e pontapés – do que lutar pelo gol. Assim, o placar se manteve até o fim, para festa azul e branca no Maracanã.



Troféu era o que faltava para camisa 10



Lionel Messi precisou de cinco finais para conquistar o primeiro título pela seleção principal argentina. E justamente no mesmo palco (Maracanã) da derrota mais dolorida, para a Alemanha, na decisão da Copa do Mundo de 2014, foi exaltado, abraçado e jogado para o alto pelos companheiros e reverenciado pelos cerca de 2.500 torcedores argentinos presentes ao estádio.

Até mesmo os brasileiros deram o braço a torcer, na figura de Neymar, que deixou o ego de lado e foi abraçar o amigo, em longo e fraternal afago. Foram 37 troféus do camisa 10 antes deste de ontem: 35 pelo Barcelona e dois pela seleção, sendo um na Olimpíada e outro sub-20. Este é o 38º troféu na galeria do jogador.

Na Argentina, o Olé, principal veículo esportivo, exaltou a conquista Albiceleste com o título “Campeões: o Maracanazo argentino” e uma foto de Messi levantando o troféu. “A seleção logrou triunfo épico contra o Brasil. Depois de 28 anos, festejamos uma façanha inesquecível. O sonho de Messi, de todos”, continuou a manchete do noticiário.

E se do lado azul e branco todos os holofotes eram sobre Messi, pela parte verde e amarela sobraram lágrimas, decepção e reclamação, sobretudo acerca da arbitragem, até certo ponto conivente com as duras faltas sobre Neymar. O camisa 10, inclusive, estava em misto de revolta e lamentação, a ponto de ser consolado pelos rivais Paredes (colega de Paris Saint-Germain) e Scaloni (técnico argentino).

BOLADA

O título da Copa América rendeu para a Argentina US$ 10 milhões (o equivalente a R$ 52,6 milhões). O valor é praticamente dez vezes maior do que embolsou o Brasil com o vice: US$ 1,1 milhão (ou R$ 5,7 milhões). Cada uma das dez seleções ainda levou US$ 4 milhões (R$ 28,5 milhões) apenas pela participação.