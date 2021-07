Filho de Malvino Salvador e Kyra Gracie recebe alta hospitalar: Essa doença é séria!

10/07/2021 | 22:11



Os momentos angustiantes ficaram para trás! O pequeno Rayan, filho de Malvino Salvador e Kyra Gracie, teve alta hospitalar neste sábado, dia 10, após ficar internado desde o dia 5 de julho - devido a uma bronquiolite. Nas redes sociais, a pentacampeã mundial de Jiu-Jitsu postou um vídeo da família voltando para casa.

Encontrando as irmãs depois da alta hospitalar, escreveu.

Já o ator compartilhou uma foto com o pequeno no hospital e desabafou:

Quem é pai e mãe entende a angústia de ver um filho adoecer. Nós, aqui em casa, sempre estamos atentos com a saúde dos nossos filhos. Cuidamos da alimentação deles, buscamos criar uma rotina prazerosa, trabalhamos o emocional, incentivamos o esporte e permanecemos em contato com excelentes profissionais que nos orientam no sentido de buscar um caminho saudável e feliz para eles. Mesmo assim, inevitavelmente há momentos que fogem ao nosso controle, como foi no caso do nosso campeão Rayan. Essa doença é séria e os pais têm que estar muito atentos, principalmente nesta estação do ano, onde ela aparece com frequência. É angustiante! Ele precisou ser internado na segunda, mas graças a Deus, desde ontem, vem melhorando gradativamente. Em breve estará em casa!, escreveu no Instagram.