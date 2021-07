Internado com Covid-19, Luciano Szafir apresenta melhora e é retirado da ventilação mecânica

10/07/2021 | 22:11



Luciano Szafir, que está internado no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, desde que contraiu a Covid-19 pela segunda vez, vem apresentando melhoras em seu quadro clínico. Após precisar fazer uma cirurgia de emergência para conter um sangramento abdominal, a assessoria de imprensa do artista revelou neste sábado, dia 10, que Szafir já foi retirado da ventilação mecânica.

O ator e apresentador Luciano Szafir segue internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, mas apresentando melhora evolutiva. Na manhã deste sábado, dia 10 de julho, o paciente foi retirado da ventilação mecânica, sendo extubado, e agora recebe apenas suplementação de oxigênio.

No entanto, o pai de Sasha Meneghel segue sem previsão de alta, já que teve uma embolia pulmonar. Apesar do susto, em entrevista à colunista Patrícia Kogut, o diretor-geral João Pantoja disse que tudo está indo bem.

- Ele está se recuperando bem, após a série de intercorrências e a cirurgia abdominal a que foi submetido em 7 de julho. Estamos todos esperançosos de sua plena recuperação nos próximos dias.

Ficamos na torcida!