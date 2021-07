Pyong Lee teria traído a esposa no reality A Ilha

10/07/2021 | 22:11



O edredom pegou fogo! De acordo com o colunista Leo Dias, o influenciador digital Pyong Lee teria pulado a cerca durante as gravações do novo reality da Record TV, A Ilha.

Ao que parece, três participantes confirmaram à coluna que o ex-BBB20 traiu a esposa, Sammy Lee, com outra integrante do programa: a ex-BBB4 Antonella. Os dois esquentaram o edredom da ilha e, não pararam por aí, depois dos fins das gravações, eles se encontraram em uma pousada em Paraty, enquanto Sammy estava hospedada em outro lugar. Eita!

Até o presente momento, nenhum dos envolvidos se manifestou sobre o babado. A Ilha dos Famosos estreia dia 25 de julho, com a apresentação de Sabrina Sato e 13 participantes. Quem aí já ficou curioso?