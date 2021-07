Beth Szafir deixa clima pesado em hospital

10/07/2021 | 22:10



Parece que o tempo fechou para Beth Szafir! De acordo com a colunista Fábia Oliveira, a mãe de Luciano Szafir rodou a baiana no hospital em que o filho estava internado, deixando a equipe médica bastante chateada.

Fontes da coluna revelaram que a avó de Sasha Meneghel bateu de frente com os funcionários do Samaritano, no Rio de Janeiro, para conseguir a transferência de Szafir para o Copa Star, em Copacabana, afirmando que lá o ator receberia melhor assistência.

A partir disso, o clima ficou meio pesado, uma vez que os dois hospitais possuem o mesmo suporte. Eita!