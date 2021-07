Príncipe Harry e Meghan Markle ganham prêmio pela escolha de terem apenas dois filhos

10/07/2021 | 22:11



Príncipe Harry e Meghan Markle receberam um prêmio um tanto quanto estranho. Ao contrário da realeza, que costuma receber reconhecimento por boas ações, coragem e afins, o Duque e a Duquesa de Sussex foram celebrados pela escolha iluminada de terem apenas dois filhos. Isso mesmo!

A instituição de caridade Population Matters, que promove a reflexão do impacto do crescimento populacional, parabenizou o casal por ter declarado que apenas teriam dois filhos: Archie, de dois anos de idade, e a recém-nascida Lilibet Diana. Segundo o jornal britânico The Mirror, um porta voz da instituição teria feito a seguinte declaração:

- Ao escolher e declarar publicamente sua intenção de limitar sua família a dois, o Duque e a Duquesa de Sussex estão ajudando a garantir um futuro melhor para seus filhos e proporcionando um modelo para outras famílias. Ter uma família menor reduz nosso impacto na Terra e oferece uma chance melhor para todos os nossos filhos, seus filhos e gerações futuras de prosperarem em um planeta saudável. Elogiamos o Duque e a Duquesa por tomarem essa decisão esclarecida e por afirmarem que uma família menor também é uma família feliz.

Durante uma entrevista para a Vogue Britânica, em 2019, Harry declarou que não tinha intenção de ter uma família muito grande e explicou o motivo:

- Certamente, sendo tão inteligentes como todos somos, ou tão evoluídos como todos devemos ser, devemos ser capazes de deixar algo melhor para trás para a próxima geração.