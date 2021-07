Rio Grande da Serra faz mutirão de vacinação a partir dos 35 anos

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



11/07/2021 | 07:00



A Prefeitura de Rio Grande da Serra realiza hoje mutirão para vacinação contra a Covid-19 em drive-thru que será realizado das 8h às 12h, ao lado da UBS (Unidade Básica de Saúde) Central, na Rua Prefeito Cido Franco, 530, na Vila Arnoud.

Podem se vacinar as pessoas a partir dos 35 anos. Serão aplicadas a primeira e a segunda doses. É preciso levar um documento com foto, a carteirinha de vacinação (para a segunda dose), o cartão do SUS (Sistema Único de Saúde) e apresentar um comprovante de endereço. É recomendado que as pessoas se cadastrem previamente no site do governo estadual, www.vacinaja.sp.gov.br.

Quem não puder se vacinar no dia de hoje, pode procurar as UBSs da cidade durante a semana, 8h às 16 horas, exceto a UBS Sítio Maria Joana que vacina somente às quintas-feiras, das 8h às 16h.