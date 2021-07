São Bernardo tem quatro a cada dez mortes por Covid no Grande ABC

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



10/07/2021 | 21:35



De cada dez mortes por Covid-19 reportadas nesta semana pelas sete prefeituras do Grande ABC, quatro aconteceram em São Bernardo. Na contramão do que acontece nos municípios vizinhos, a cidade sob gestão do prefeito Orlando Morando (PSDB) ainda sofre para conseguir controlar os efeitos da pandemia. No total, de domingo até este sábado (10) foram registrados 138 óbitos na região, sendo 61 em São Bernardo.

Na quarta-feira, por exemplo, as outras seis cidades da região registraram 12 falecimentos em seus boletins epidemiológicos, enquanto a Prefeitura de São Bernardo reportou 14 mortes por Covid em período de 24 horas. Algo semelhante ocorreu na quinta-feira, quando foram dez perdas em São Bernardo e 11 nos outros seis municípios do Grande ABC.

A situação coloca São Bernardo na quarta colocação no ranking de mortes em todo o Estado, de acordo com dados da Fundação Seade. Até sexta-feira, a cidade acumulava 2.977 óbitos – o boletim da Prefeitura informava 2.915 – atrás apenas da Capital (34.243), de Guarulhos (4.427) e de Campinas (3.866). Chama atenção também a letalidade da cidade do Grande ABC (percentual de pessoas que morrem ao contrair a doença), que é de 4,4%, a maior entre as quatro primeiras da tabela estadual.



DESACELERAÇÃO

Apesar dos números altos registrados em São Bernardo, o Grande ABC teve a semana epidemiológica menos letal da pandemia desde fevereiro. De domingo até este sábado (10), foram 138 mortes, ou seja, 19,7 por dia, inferior apenas às 96 registradas entre 14 e 20 de fevereiro, semana em que seria celebrado o Carnaval, situação que pode ter contribuído para desajuste nas informações diárias enviadas pelas prefeituras.

Na comparação com a semana imediatamente anterior, a redução chegou a 13,2%. Foram 159 mortes entre 27 de junho e 3 de julho, contra 138 de domingo até sábado. O número de diagnósticos positivos de coronavírus também apresenta queda, passando de 7.741 na semana passada para 4.192 nos últimos sete dias.

ATUALIZAÇÃO DOS CASOS

O Grande ABC registrou mais 268 casos de Covid-19 e 18 mortes em decorrência de complicações do coronavírus nas últimas 24 horas. As notificações foram reportadas por Santo André, São Bernardo e São Caetano, uma vez que as outras cidades não divulgam boletins epidemiológicos aos finais de semana. Mais de 210 mil pessoas já se recuperaram da infecção.

Em todo o Estado, já são 3.860.960 casos da doença e 132.065 óbitos. Mais de 3.4 milhões de pessoas já se curaram da contaminação. No Brasil, foram registrados 19.069.003 infectados e 532.893 vítimas fatais. Mais de 17,5 milhões de pessoas já se recuperaram.