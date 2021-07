Acidente na Anchieta deixa uma vítima fatal

Do Diário do Grande ABC



10/07/2021 | 18:43



Um acidente ocorrido na altura do quilômetro 24+400 da Rodovia Anchieta, em São Bernardo, sentido São Paulo, deixou uma pessoa morta. Segundo a Ecovias, concessionária que administra o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) o incidente foi registrado 14h41 deste sábado (10). O carro de passeio se chocou com violência contra a mureta da via.

Foram deslocados para o local uma viatura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), do Corpo de Bombeiros e uma ambulância da concessionária. Quando o socorro chegou, a vítima estava em estado grave e não resistiu, vindo a óbito no local. A SSP (Secretaria de Segurança Pública) não informou o gênero nem a idade da vítima.

O tráfego chegou a ser parcialmente bloqueado para atendimento na vítima, o que ocasionou lentidão de cerca de um quilômetro na rodovia. Por volta das 17 horas, o veículo e o corpo ainda estavam no local aguardando a perícia.