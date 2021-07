Flavia Kurotori





11/07/2021



Ingressar no mercado de trabalho é desafiador, porém, nos últimos anos, tem se tornado ainda pior. No primeiro trimestre deste ano, a taxa de ocupação entre pessoas de 14 a 17 anos ficou em 8%, percentual que em 2012 era de 18,5%. Já entre os indivíduos de 18 a 24 anos, o índice caiu de 57,8% para 44,9%, segundo dados da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) Contínua, do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Neste cenário, quem tem a oportunidade de fazer cursos de capacitação tem mais chances de conseguir um emprego.

Moradora do Parque São Bernardo, localizado na cidade de mesmo nome, Camily Freire Silva, 18 anos, conseguiu a efetivação na Mercedes-Benz, em São Bernardo, após participar do programa de capacitação Estrelas do Amanhã, gerido pela montadora em parceria com o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial).

Para a jovem, uma das principais vantagens do curso de planejamento e controle de produção, que chamou sua atenção desde o início, foi descobrir qual carreira ela desejava seguir. “Pretendo seguir carreira na área da engenharia. Antes, queria a área específica de engenharia de produção, mas hoje, trabalhando em uma indústria 4.0, me interessei pela área de automação industrial, que é, inclusive, o curso que escolhi para a minha graduação”, conta.

Camily já trabalhava como Jovem Aprendiz e foi uma dos seis alunos efetivados da turma de 30 jovens que se formou em abril. Atualmente, ela está na área de montagem de chassis de caminhões. “Mesmo que eu esteja começando agora a faculdade, ainda não teria certeza da estabilidade, mas com a efetivação, tenho a certeza de um emprego fixo, vou poder ter mais planos”, afirma. Ela almeja um estágio na Alemanha e acredita que estar numa empresa com sede no país europeu irá ajudá-la a realizar este sonho.

Operando no setor de montagem de cabinas de caminhões atualmente, Rafael de Souza Santos, 20, morador do Jardim Calux, em São Bernardo, também foi um dos efetivados ao término do Estrelas do Amanhã. Assim como a colega, o curso o ajudou a esclarecer qual área deseja seguir profissionalmente. “(O programa) Me ajudou muito a ter uma ideia de como pensar sobre a minha carreira profissional para o futuro. Tínhamos várias palestras e outras atividades que faziam a gente refletir sobre isso”, relata.

Ele assinala que sempre gostou de tecnologia e, conforme foi avançando nos aprendizados e no próprio serviço dentro da montadora, cresceu a vontade de encontrar uma carreira que integre tecnologia e produção. Além do conhecimento, Rafael acredita que a experiência dentro de uma empresa multinacional irá abrir portas “durante muito tempo”.

Segundo Fernando Garcia, vice-presidente de recursos humanos da Mercedes-Benz na América Latina, cursos profissionalizantes têm a capacidade de mudar a vida dos jovens, uma vez que “ampliam sua visão sobre o conhecimento, sobre a própria necessidade de capacitação profissional, desenvolvendo e, inclusive, a compreensão de seu próprio meio (onde vive)”. “Ao mesmo tempo, é uma forma de nós, como empresa, formar e reter esses talentos, investindo no desenvolvimento individual dos participantes”, adiciona.

Garcia destaca que o projeto ajuda a reforçar a importância da mão de obra especializada para o setor automotivo, que é um polo desenvolvedor de tecnologias, além de promover a inclusão e a diversidade. “É incrível quando promovemos programas de mentoria entre executivos e os jovens e vemos como a troca de experiências entre essas gerações acaba sendo tão positiva”, aponta. Ele defende que a iniciativa faz parte da mudança necessária para ampliar o acesso à educação em todo País.