Santo André vence Cianorte e assume liderança na Série D

10/07/2021 | 16:54



O Santo André assumiu neste sábado a liderança provisória do Grupo A-7 do Campeonato Brasileiro da Série D. Combinada a outros resultados, a vitória por 1 a 0 sobre o Cianorte-PR - a primeira no Estádio do Inamar, em Diadema -, elevou o Ramalhão aos dez pontos, no primeiro lugar. Já o time paranaense perdeu pela primeira vez e manteve os cinco pontos, caindo para a sétima colocação.

A equipe andreense fez um bom primeiro tempo, com mais posse de bola, mas encontrando dificuldade para superar a zaga do Cianorte. Com Nunes bem marcado, a alternativa encontrada foi explorar as pontas com David Ribeiro e Will Viana. E foi justamente este último que abriu o placar para o Santo André. Aos 37 minutos, ele recebeu em profundidade e bateu na saída do goleiro; o zagueiro paranaense ainda tentou cortar mas, segundo a arbitragem, a bola ultrapassou por inteiro a linha: 1 a 0.

Na segunda etapa, porém, o Ramalhão recuou excessivamente e, com isso, o time visitante partiu para o ataque. O goleiro Fabrício foi exigido a fazer pelo menos duas grandes defesas. Com o passar do tempo, o técnico Wilson Júnior foi povoando o sistema defensivo, tanto que o Santo André terminou o jogo com seis jogadores posicionados à frente do arqueiro. Ao menos, deu resultado, assegurando os três primeiros pontos como mandante na Série D.