Após cursos do Fundo Social, aluna desafia momento difícil da pandemia e abre padaria artesanal

Publieditorial



11/07/2021 | 07:00



Começar um novo negócio em plena pandemia da Covid-19 foi a saída que Sandra de Souza, 45 anos, encontrou para resolver questões financeiras e dar um novo rumo à sua vida. Moradora do Jardim Santo André, em Santo André, a cabeleireira foi uma das alunas formadas em 2018 pelo curso de padaria artesanal ofertado pelo Fundo Social de Solidariedade da cidade. Desde então, Sandrinha, como é chamada pelos amigos, cursou todos os módulos culinários disponibilizados gratuitamente pela Prefeitura, aperfeiçoando ainda mais o dom. Quando percebeu que os produtos que fazia em casa estavam ganhando fama, decidiu encarar um novo desafio e, no dia 11 de novembro de 2020, inaugurou a padaria artesanal Rancho Maná do Céu, no bairro em que mora.

Sandrinha conta que precisou se reinventar, já que o ramo da beleza – que para ela já não estava sendo frutífero desde 2018 – caiu muito na pandemia, e a renda estava ficando cada vez mais apertada. Como durante dois anos ela já estava vendendo pães caseiros, foi guardando dinheiro e comprando, pouco a pouco, materiais de cozinha, já de olho na possibilidade de realizar o sonho de abrir um negócio. “Utilizei o espaço da minha garagem (em conjunto habitacional cedido pela Prefeitura), onde antes funcionava meu salão, para montar minha padaria”, disse.

A empreendedora explica que a situação financeira complicou depois que seu marido, Geraldo Jorge, 52, foi afastado do trabalho por invalidez. Jorge nasceu com nanismo e, por complicação óssea, precisou de cadeira de rodas. A filha do casal, Vitória, 16, também é anã e, além disso, já realizou diversas cirurgias para evitar desgaste dos membros inferiores. Foi diante deste cenário familiar que ela precisou deixar de trabalhar fora (antes era balconista de farmácia) e ficar em casa para auxiliar nos cuidados. O trabalho de cabeleireira não rendia o necessário e, depois que fez o curso de padaria artesanal, uniu as profissões e trabalhava se dividindo entre as duas. Com a renda ainda baixa, buscou ampliar suas vendas, deixando de vez o salão. Dessa forma, o negócio passou a ser da família, e Geraldo cuida da parte administrativa da padaria, enquanto a filha do casal fica no caixa.

Hoje saem do forno cerca de 5.300 pãezinhos por semana, dos mais diversos. Os mais pedidos são integral, francês, milho, leite, inhame, batata-doce e cenoura, mas também estão nas prateleiras bolos, tortas, roscas e pães doces, brigadeiros, e o famoso cappuccino da Sandrinha. “Meu diferencial é que aqui no bairro só eu tenho esse tipo de produto. Além disso, busco ter uma linha mais saudável, pensando também na nutrição das crianças”, revelou Sandrinha.

O preço também é atrativo, já que hoje o pãozinho francês é vendido a R$ 0,40 a unidade, o de milho, por R$ 0,50, e os gourmet – como os de legumes – saem a R$ 0,80. Além disso, o tamanho é padronizado, com cada um pesando 60 gramas. “Por conta da pandemia, todos os produtos são vendidos em embalagens de celofane, com cinco unidades. Mas a pessoa pode escolher levar mais ou menos”, explicou.

Sandrinha confessa que sonha em poder expandir seu espaço, mas que quer ficar no bairro. “Hoje tenho cozinha e loja no mesmo espaço. Quero ter uma padaria grande, onde as pessoas possam vir tomar seu café, sentar e ter conforto até para um bate-papo”, contou a nova empresária.

O nome, segundo ela, reflete a fé que tem em Deus e a sensação de que o negócio foi abençoado. “Maná é um alimento caído do céu. É bíblico (teria sido fornecido aos israelitas em sua travessia do deserto)”, explicou. “Fui muito abençoada e, graças aos cursos da Prefeitura, mudei de vida”, completou Sandrinha, que espera servir de exemplo para pessoas que temem abrir um negócio, sobretudo em momento de pandemia.

A padaria artesanal Rancho Maná do Céu fica na Rua Tom Jobim, sem número, no Jardim Santo André. Para encomendas, o telefone é 979810271 (também WhatsApp).