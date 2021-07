1996 Eleições municipais. Um astro: o voto eletrônico. Nasce o Diário OnLine

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



11/07/2021 | 07:00



SEM CENSURA

A Lei 9.100, de 1995, sancionada pelo então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, estabeleceu normas para o pleito de 3 de outubro de 1996, uma quinta-feira.

FHC vetou os dispositivos que proibiam a publicação de análises sobre as pesquisas eleitorais, a obrigatoriedade de inclusão da foto do candidato a prefeito na cédula, a imunidade de sete meses para servidores públicos e o deferimento automático de pedidos de recontagem de votos feitos pela maioria dos partidos.

701 – No Brasil estavam aptos a votar mais de 100 milhões de eleitores. No Grande ABC, o total de eleitores inscritos era de 1.501.444, 6,78% a mais do que o total de votantes em 1994.

702 – Pela primeira vez no Brasil foi usada a urna eletrônica, disponível para um terço dos eleitores, os habitantes dos 57 mais populosos municípios, todos com mais de 200 mil eleitores.

703 – Escreveu o Diário, no dia da eleição: “Como toda novidade, a urna eletrônica causa apreensão nos leitores e, principalmente, nos candidatos, que temem que a insegurança do eleitor diante da máquina altere as previsões dos resultados apontados pelas pesquisas”.

704 – Simulações foram realizadas, e a preocupação da Justiça Eleitoral era mostrar a segurança do novo sistema: o voto eletrônico iria estrear para mais de 32 milhões de votantes.

705 – “Não existe risco de fraude nos locais onde haverá votação eletrônica”, declarava Marco Aurélio de Mello, presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Garantia o ministro: apuração rápida permitirá que prefeitos de 57 cidades sejam conhecidos no mesmo dia da eleição, o que de fato ocorreu.

706 – Um dos destaques do Diário no dia seguinte à eleição: “A votação com urna eletrônica passou pelo teste no Grande ABC” (cf. edição de 4 de outubro de 1996.

707 – As eleições de 1996 foram as últimas antes da adoção da reeleição.

708 – O Diário OnLine, no ar oficialmente desde 15 de setembro de 1996, punha a apuração na internet: “Um serviço gratuito de informação que traz as principais notícias da região, do Brasil, do mundo, além de outros serviços”.

709 – Ao longo da campanha eleitoral, o Diário manteve duas colunas, abertas, indistintamente a todos os candidatos: “Conheça Seu Candidato” e “Palanque: por que sou candidato”.

710 – No Grande ABC, o PT fez três prefeitos em 1996, o PTB, dois; o PSB e o PSDB, um prefeito cada, como Memória detalhará a partir de terça-feira.



Em 11 de julho de...

1711 – Vila de São Paulo é elevada à categoria de cidade.

1916 – Constituída a nova diretoria do Serrano Atlético Clube, de Paranapiacaba. Na presidência, Joaquim Ribeiro.

1956 – Firmado convênio entre os governos estadual e federal para a instalação de uma escola técnica industrial em São Bernardo. Estava nascendo a ETI Lauro Gomes.

O convênio foi firmado pelo ministro da Educação, Clovis Salgado, secretário de Educação do Estado, Vicente de Paula Lima, e pelo prefeito Aldino Pinotti.

1986 – Fundada a Associação dos Aposentados da Volkswagen do Brasil, em São Bernardo.

1991 – O tempo nublado impede a visão do eclipse lunar, frustrando a Sociedade de Astronomia Astrofísica de Diadema, entidade fundada em 1989.

Municípios Brasileiros

- No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Andradina. Elevado a município em 1939, quando se separa de Valparaíso.

- Pelo Brasil: Brejo e Turiaçu (Maranhão); Mendes (Rio de Janeiro); Missão Velha (Ceará); Piatã (Bahia); e Santa Maria do Oeste (Paraná)

Diário há meio século

Domingo, 11 de julho de 1971 – ano 13, edição 1584

Manchete – Rei morto: proclamada a República no Marrocos

Rabat (AFP e Serviço Local) – O rei Hassan II, do Marrocos, que subiu ao trono no dia 1º de março de 1961, foi assassinado no Palácio de Skirah, quando festejava o seu 42º aniversário.

Imediatamente após sua morte, o Exército marroquino tomou o poder, proclamando a República de Marrocos.