Morre Jorge Hereda, ex-presidente da Caixa e ex-secretário em Diadema

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



10/07/2021 | 15:43



Ex-presidente da Caixa e ex-secretário de Habitação em Diadema, Jorge Hereda morreu nesta sexta-feira, aos 64 anos. A causa da morte foi um câncer raro que o arquiteto tratava havia meses em São Paulo. Hereda atuou em diversas gestões petistas em Diadema nos anos 1990, em especial com José de Filippi Júnior (PT), atual chefe do Executivo.

“O ano de 2021 tem nos levado alguns de nossos melhores companheiros. Não tem sido nada fácil. Hoje (ontem), recebi com profunda tristeza a notícia da partida do meu amigo Jorge Hereda. Um verdadeiro filho de Diadema. Tantos momentos passamos juntos. Compartilhamos sonhos e também conquistas. Que Deus conforte sua família e a nós, amigos. Já estamos sentindo muita falta”, escreveu Filippi, nas redes sociais.

Em Diadema, Hereda participou ativamente do processo de urbanização do município – acumulou por vezes a pasta de Desenvolvimento Urbano. Também trabalhou na gestão da ex-prefeita Maria Inês Soares (PT) em Ribeirão Pires e como secretário-executivo do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC.

O trabalho no Grande ABC o credenciou, quando Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu a eleição presidencial de 2002, a ingressar os quadros do governo petista no Planalto. Foi secretário de Habitação no Ministério das Cidades entre 2003 e 2005, ano em que foi deslocado para a Caixa. Primeiramente ficou como vice-presidente do banco. Em 2011, foi alçado à presidência da instituição financeira. Ele ficou na cadeira até o segundo mandato de Dilma Rousseff (PT), quando deu lugar a outro quadro político do Grande ABC: Miriam Belchior.

Baiano de nascimento, Hereda retornou à terra natal para ser secretário estadual de Desenvolvimento Econômico do governo da Bahia.

“Arquiteto e urbanista, o baiano Jorge Hereda contribuiu de forma decisiva para transformar a vida de milhares de famílias brasileiras e impulsionar o desenvolvimento regional do País. Foi um companheiro que dedicou a carreira ao serviço público e o fez com grande competência e firmeza. Meus sentimentos e solidariedade aos familiares, aos amigos e aos companheiros”, escreveu Lula.