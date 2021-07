Após passar mal em casa, Claudia Rodrigues teve que ser internada

10/07/2021 | 13:10



Claudia Rodrigues que está com 51 anos de idade deu o maior susto em sua família, amigos e seguidores na última sexta-feira, dia 9, após passar mal em sua casa, em São Paulo.

Segundo informações de Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a atriz acabou tendo uma confusão mental, cefaleia e dormência em alguns membros do corpo e acabou sendo internada no hospital Albert Einstein, em São Paulo.

A assessoria de imprensa da atriz conversou com o ESTRELANDO, e revelou que ela está internada na semi intensiva do hospital para passar por uma bateria de exames para entender o que que aconteceu e que a suspeita é de um surto da esclerose múltipla e uma infecção.