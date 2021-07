São Bernardo reabre agendamento da 1ª dose para pessoas a partir de 35 anos

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



10/07/2021 | 12:28



A Prefeitura de São Bernardo reabriu, na manhã deste sábado (10), o agendamento para vacinação contra a Covid-19 em munícipes a partir de 35 anos. Os cadastros foram reabertos para aplicação da primeira dose do imunizante. Até o momento, o agendamento para a segunda dose segue suspenso. "Aguardando novas doses do Governo Federal e Estadual para abertura de novos horários e grupos para agendamento", detalham no site.

Conforme publicado pelo Diário na edição de hoje, São Bernardo suspendeu a campanha de vacinação contra a Covid por falta de doses. A informação foi confirmada pela gestão do prefeito Orlando Morando (PSDB), que admitiu não ter estoque para cumprir o cronograma e imunizar moradores de 35 anos, como estava previsto. Ontem, o munícipe que tentou agendar para receber a primeira ou a segunda dose do imunizante se deparava com a informação de falta de fármacos no site da Prefeitura.

A reabertura dos agendamentos para a primeira dose no município está disponível para pessoas de 35 a 39 anos, 43 e 44 anos, pessoas com deficiência a partir dos 18 anos e profissionais da Saúde. Os cadastros podem ser realizados no site da Prefeitura: https://www.saobernardo.sp.gov.br/web/coronavirus