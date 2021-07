Vozes do Grande ABC no palco

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



11/07/2021 | 00:01



Unir a música com grandes experiências pessoais – e profissionais – aconteceu naturalmente na vida de Ana Carolina Floriano, de São Bernardo, e Isadora Lázaro, de São Caetano. Ambas têm 13 anos.

As meninas enfrentaram a opinião de cantores consagrados no The Voice Kids, exibido aos domingos na TV Globo, e foram classificadas depois de encantarem os jurados – e os telespectadores – nas apresentações ‘às cegas’ do programa e, com isso, seguem na próxima fase da competição.

Na primeira fase, as meninas se apresentaram para os cantores Michel Teló, Gaby Amarantos e Carlinhos Brown. Depois da primeira exibição, cada uma escolheu um desses profissionais, que lhes servirão de técnicos, Ana ficou no time da Gaby e Isadora, no de Brown.

Na etapa ‘às cegas’, Ana Carolina escolheu a canção Casa no Campo, da cantora Elis Regina. Segundo a menina, foi em homenagem à mãe, Andreia Procopio Ferreira, que sonha em ter uma casa no campo.

“Identifico-me muito com MPB e com o pop nacional e internacional, mas arrisco outros ritmos também”, conta a moradora de São Bernardo.



Foto: Reprodução/ Divulgação

Isadora cantou Estrada do Sol, de Dolores Duran. Segundo ela, além de ser “uma música lindíssima”, traz uma referência da sua casa e, principalmente, da sua avó, Dona Léa, já que sempre escutam juntas.

“Essa música significa felicidade para mim. Adoro MPB dos mais clássicos e modernos, Milton Nascimento, Cartola, Tom Jobim, João Gilberto, Toquinho e Chico Buarque”, diz Isa.



Foto: Reprodução/ Divulgação

As duas não escondem a ansiedade para a próxima fase, mas, também, a alegria de seguirem na competição.

Ana, que há nove anos está no mundo musical, comenta que o seu objetivo é curtir cada minuto da experiência, já que estará ao lado de outras crianças que têm o mesmo sonho e objetivo.

“Meu sonho era chegar no palco do The Voice Kids, pois é muito difícil e foram necessárias dedicação, perseverança e superação para saber receber muitos ‘nãos’ e, depois, um ‘sim’. Mas, graças a Deus, cheguei. Está sendo um momento mágico”, resume.

Em paralelo, Ana comenta que vai continuar se dedicando aos estudos, voltar para o teatro musical e às aulas de canto. “O céu é o limite e para que eu conquiste meus sonhos só depende de mim. Então, vamos lá”, completa.

Já Isa destaca que sua expectativa é aprender muito na competição e, claro, fazer boas amizades. “Quanto à vida pessoal é estudar bastante na escola e nos cursos de teatro e me tornar uma atriz profissional em teatro musical”, revela. Isadora também almeja trilhar carreira de cantora de MPB.

Girl band dá dicas às candidatas da região

Acreditar no próprio potencial é o principal conselho que ex-participantes do The Voice Kids dão à dupla de cantoras do Grande ABC que estão na disputa da edição 2021 do reality.

“(Acreditar) Em seu talento, e, principalmente, não deixar que ninguém apague seu brilho! Lembrar que é só um passo dentro da carreira linda que vai construir”, diz Bia Torres.

Junto com Giulia Nassa e Laura Castro, Bia forma a girl band febre da internet, as BFF Girls. As meninas, nas edições de 2016 e 2017, também participaram do programa The Voice Kids e hoje colhem o sucesso fruto da experiência.



Foto: Divulgação

Laura acrescenta que, além da disputa, o reality é o momento ideal para se divertir. “Mais do que uma competição, é lugar para fazer o que se gosta, conhecer pessoas e aprender”, pontua.

Giu lembra que é importante não ter medo e focar nos ensinamentos dos técnicos. “Lembre-se de que é apenas um passo para construir o seu sonho, mas o mais importante está em você”, ensina.

O trio iniciou sua trajetória fazendo covers de músicas nacionais e internacionais. O sucesso foi tanto que o canal das meninas (@bffgirls) entrou no top 10 de maiores números de visualizações na Vevo, em 2018, dando visibilidade para os trabalhos autorais que surgiriam.

A entrevista na íntegra com as cantoras da BFF Girls está disponível no site do Diário, que pode ser acessado em www.dgabc.com.br.

Após audições ‘às cegas’, próxima etapa do concurso são as batalhas

O campeão da edição 2021 do The Voice Kids será escolhido por meio de votação popular. Mas até a última etapa, os candidatos precisam convencer técnicos e público de que merecem seguir no programa.

Após a primeira fase das audições ‘às cegas’, os participantes encararam as batalhas. Os técnicos dividem os times em trios e, de cada trio, que canta uma mesma música, escolhem apenas uma voz para continuar.

Na sequência, vem o ‘tira-teima’. Oito participantes são divididos em dois grupos de quatro. Dois de cada um deles serão escolhidos para passar às quartas de final. Técnicos e público definem quem vai à semifinal e, finalmente, à decisão.

The Voice Kids </CF>é exibido aos domingos, às 14h20, pela Globo.