Forte esquema de segurança protege Bolsonaro em motociata em Porto Alegre

10/07/2021 | 11:39



Um forte esquema de segurança protege o presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido) em motociata que ocorre nesta manhã em Porto Alegre (RS). De acordo com imagens divulgadas ao vivo pela TV Pampa, a Polícia Militar gaúcha acompanha todo o trajeto feito pelo mandatário do poder Executivo, que também recebe a proteção de agentes de segurança ao seu redor.

Em nota, a Secretaria Estadual de Segurança Pública do Rio Grande do Sul informa "assegurar a execução de ações de prevenção e policiamento, em cumprimento do dever de garantir a manutenção da ordem pública e proteção dos cidadãos, sejam participantes do evento ou não". Ao longo do percurso, o presidente recebe aplausos de apoiadores que carregam bandeiras do País.