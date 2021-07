PM prende dez pessoas por roubo e furto em operação no Grande ABC

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



10/07/2021 | 11:04



Em mais uma operação da Polícia Militar pelo Grande ABC, o comandante do Policiamento de Área Metropolitana 6, coronel Gilson Hélio dos Santos, divulgou, na manhã deste sábado (10), o balanço final da 17ª Operação Grande ABC mais Seguro, que aconteceu ontem nas sete cidades, com concentração maior em Diadema. O principal objetivo dessa ação foi combater os crimes violentos, além de evitar possíveis focos de aglomerações, chamados de pancadões.

A operação, que contou com mais de 330 policiais, 154 viaturas e equipes de cavalaria, prendeu 10 pessoas por crimes de roubo, furto, tráfico de drogas e jogos de azar, além da apreensão de drogas ilícitas. A equipe de policiais ainda apreendeu uma arma de fogo, 12 máquinas de caça-níquel e vistoriou mais de 300 carros, 321 motos e 12 veículos de carga. Seis desses veículos foram recuperados já que foram alvo de roubo em datas anteriores.

A Polícia Militar reforça que conta com o apoio da população para denunciar qualquer tipo de atitude suspeita. A denúncia anônima pode ser feita através do número 190 ou pelo Disque Denúncia no 181.