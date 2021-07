Novo Centro de Distribuição da Coca-Cola gera 130 vagas de emprego em Santo André

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



10/07/2021 | 10:33



O novo Centro de Distribuição da Coca-Cola FEMSA em Santo André, embora ainda em construção, já começa a gerar oportunidades de trabalho na cidade. Das 162 vagas de emprego disponíveis no CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda), 130 são para colocações em duas empresas terceirizadas que prestam serviços para a Coca-Cola. São 60 vagas para ajudante de motorista e 70 vagas para motorista. Candidatos devem encaminhar currículo para o email cpetr@santoandre.sp.gov.br até o dia 14 de julho. O telefone do CPETR é 4433-0776.

“Mesmo durante a pandemia, Santo André manteve seu ritmo de crescimento e continua a atrair novos investimentos, a gerar emprego e renda para a nossa gente. Os bons resultados refletem todo o planejamento e gestão, para garantir a competitividade da cidade e criar mais oportunidades”, disse o prefeito da cidade, Paulo Serra (PSDB).

Para a colocação de motorista de caminhão é necessário ter ensino fundamental completo, com pelo menos um ano de experiência e três anos de CNH (Carteira Nacional de Habilitação) na categoria D. Para a função de ajudante de motorista não é necessário experiência na área, apenas o fundamental completo. As vagas são disponibilizadas pelas empresas Pablo Transportes Ltda e R.A.G. Paes Transportes Ltda.

As outras 32 vagas, disponibilizadas por outras empresas, são para as funções de gesseiro (7 vagas), manobrista (6), repositor de mercadorias (5), encanador industrial (3), gerente de loja (2), conferente de mercadorias (2), entre outras. Para verificar as demais oportunidades de emprego, os interessados devem acessar o aplicativo Sine Fácil Trabalhador ou portal Gov.br, por meio do link: https://servicos.mte.gov.br. Para atendimento presencial no CPETR o agendamento é realizado pelo telefone e acontece de segunda a sexta, das 10h às 16h.

ESPAÇO – A estimativa da Coca-Cola FEMSA é que o novo Centro de Distribuição, que receberá investimentos de cerca de R$ 100 milhões, gere 400 empregos no município. A instalação da empresa em Santo André visa facilitar a distribuição dos produtos da marca em toda região do ABC, além de parte das zonas Sul e Leste de São Paulo e da Baixada Santista.

A unidade está sendo construída em um terreno localizado na avenida dos Estados, e ocupará uma área de aproximadamente 90 mil metros quadrados.