Erro grotesco

Do Diário do Grande ABC



09/07/2021 | 23:59



Imaginando-se em competição com os demais colegas do Grande ABC, sabe-se lá em busca de que objetivo, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), acaba de cometer um dos maiores erros estratégicos na campanha de imunização contra o novo coronavírus. Obcecado, ao que tudo indica, pela ideia de fazer de sua cidade a primeira a injetar a 1ª dose em 100% da população adulta, o tucano começou a adiantar, sem nenhum critério técnico, as faixas etárias aptas a receberem a aplicação. Esqueceu-se, contudo, de garantir, antes, o estoque das vacinas, razão pela qual o sistema colapsou ontem, obrigando a Prefeitura a suspender a campanha.



Impedida de se cadastrar para entrar na tão sonhada fila de vacinação, a população são-bernardense passou a sexta-feira reclamando do hiato sofrido na distribuição das doses. Políticos de oposição, como o ex-prefeiturável Rafael Demarchi (PSL), apontaram a falta de planejamento de Morando, lembrando que a interrupção do fluxo vacinal é reflexo direto da extemporânea tentativa do prefeito de se viabilizar como candidato a vice-governador na eleição do próximo ano.



Lamentável que a sede pelo poder atinja níveis tão alarmantes. Querer proteger a sociedade da Covid-19 no menor intervalo de tempo é louvável, ainda mais diante de adversário implacável, desde que se evite açodamentos contraproducentes, como fez São Bernardo. A pressa é inimiga da perfeição. Elaborar procedimentos eficientes destinados a nortear as ações de governo é importante, desde que o trabalho não sofra contaminação pelo calendário eleitoral.



A falta de planejamento de Orlando Morando em área tão sensível expõe a irresponsabilidade que se comete ao tentar capitalizar politicamente o cuidado com a saúde. A conduta do prefeito de São Bernardo mereceria ser investigada pela Câmara e pelo Ministério Público. Que ele tente dar passos maiores em sua carreira política é um direito que lhe assiste. Mas não deve fazer isso expondo a sociedade são-bernardense ao mais terrível inimigo surgido em 100 anos.