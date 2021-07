Sehal – 78 anos de uma longa história

Do Diário do Grande ABC



09/07/2021 | 23:59



O Sehal (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC) completa, neste 12 de julho, 78 anos da sua fundação. Nesse longo período, a história do sindicato patronal se entrelaça e até confunde com a história e o desenvolvimento econômico do Grande ABC, desde a chegada das indústrias automotivas aos movimentos políticos, econômicos e sociais. Não por acaso, nos tornamos um dos sindicatos mais atuantes e modernos no Estado de São Paulo. Naquele julho de 1943, um grupo de empresários do ABC Paulista teve visão visionária com a transformação que viria na década seguinte com a implantação das montadoras no ABC Paulista. Tudo isso foi muito importante para a atuação do sindicato.



No decorrer desse longo período foram registradas diversas conquistas, implantados serviços, inovações e lançados benefícios e parcerias, sempre atendendo ao interesse dos associados e jurisdicionados. Atualmente temos na nossa base de atuação mais de 20 mil estabelecimentos nas cidades de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. E somos o único representante legal da categoria em toda a região. Depois das indústrias, nos anos 1970 foram instalados hotéis, casas de shows e eventos, bares, pizzarias, restaurantes, entre outros, em todo o Grande ABC. Essa movimentação gerou imensa oportunidade de produção local. No fim da década de 1990 o então Sindicato de Bares e Hotéis passou por grande reformulação da diretoria e de suas diretrizes. A partir desse período ganhou a denominação Sehal, usada até os dias de hoje.



Vale registrar uma das grandes conquistas do Sehal, a inauguração, em 2010, da Escola de Gastronomia e Hotelaria, o conhecido Restaurante-Escola, no Cenforpe, em parceria com a Prefeitura de São Bernardo. Os cursos formavam mão de obra qualificada para os hotéis e restaurantes da região. Um ano depois, também em parceria com a administração municipal, resgata a Rota do Peixe, com a participação de 27 restaurantes. O convênio estabelecido para o Restaurante-Escola foi encerrado em 2016. Durante todo o período ofereceu 15 cursos e formou 19,9 mil pessoas. O tempo passa e seguimos... Dificuldades, crise e pandemia, enfrentamos todos os tipos de adversidades. E continuamos a nossa luta, firme e fortes. Os empresários dos setores de hospedagem e alimentação têm muita garra, criatividade e vontade de vencer. Por essa e muitas outras histórias fazemos questão de lembrar este dia 12 de julho. E, sim, comemorar. Por que não? Estamos aqui, neste momento e em tantos outros, como sempre estivemos, para defender você, nosso associado, empresário e amigo.

Parabéns e longa vida ao Sehal!



Beto Moreira é presidente do Sehal e vice-presidente da Fhoresp (Federação de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado de São Paulo).



PALAVRA DO LEITOR

Maioria? Todos?

A pesquisa Datafolha não se emenda. Desta vez diz que a ‘maioria’ dos entrevistados considera Bolsonaro despreparado, incompetente, desonesto, pouco inteligente, falso, indeciso e autoritário. Com certeza todos responderam isso e não só a ‘maioria’.

Abedias Barbato

São Caetano

Carapuça!

Parafraseando um autor desconhecido: ‘Os ignorantes são aqueles que mais xingam’... digo, falam, e mais discutem. E sem mostrar provas!

Tânia Tavares

Capital

Conclusão

As ditaduras, no Brasil e no mundo, produziram frutos podres. Basta conhecer um pouco de história para chegar a esta conclusão. A prática democrática propicia a correção dos rumos. A democracia depura a democracia.

João Baptista Herkenhoff

Vitória (ES)

Vergonha!

Já fiz mais de uma vez solicitação para fiscalização de trânsito na Alameda Campestre, entre a Rua Vitória Régia – a do posto de gasolina – até a Rua das Figueiras, onde temos todas as noites veículos tirando racha, com seus motores ‘estourando’ e barulho infernal. Tem quadra de futebol no entorno e comércio de lanches, nos quais o movimento de pessoas é muito grande. Mas parece que não existe fiscalização por parte de nossas autoridades. Na noite do dia 8, por volta de 22h, começou o ‘ataque’ dos veículos. Foi chamada a Polícia Militar, que compareceu ao local, mas de nada adiantou, porque os carros continuaram passando e ainda fazendo de propósito, pois sabem que nada acontece. Ligamos para a GCM (Guarda Civil Municipal), mas nada pôde fazer. Ligamos para o trânsito, mas não atenderam. Entrou atendimento eletrônico, que não dá espaço para solicitação. Liga-se no 156, mas não completa. A quem devemos recorrer para acabar com esses abusos que, acredito, sejam contra a lei? Em Santo André nada se concretiza?

Cláudio Luiz da Silva

Santo André



Inimigo – 1

O presidente de uma República como o Brasil deve ter o devido respeito aos outros dois poderes, o Legislativo e o Judiciário. Como aceitar que ele, ocupante do cargo maior, ofenda um ministro do Supremo Tribunal Federal? E mais, que as fraudes eleitorais são programadas por eles. Mais um procedimento inaceitável!

Uriel Villas Boas

Santos (SP)

Inimigo – 2

Nosso inimigo é o coronavírus!Bolsonaro, com sua franqueza na lata, deveria só pensar e ser diplomático, como nós fazemos, daí ser seu próprio adversário, além de duas pedras no exercício do seu mandato. O emaranhado de leis e a Justiça, lenta e parcial, permitem que alguns dos integrantes da CPI da Covid azucrinem o presidente e não sejam apenados e banidos da vida pública. A Justiça, com seu viés político, atropelando a Constituição e se imiscuindo no Executivo e Legislativo, só atrapalha, ao invés de ajudar. O nosso inimigo é o coronavírus. Respeitem, deixem o presidente trabalhar.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

Inimigo – 3

Bolsonaro está desesperado, porque já sabe que seu tempo de ‘brincar’ de ser presidente está no fim. Desta vez ofendeu uma autoridade do STF (Supremo Tribunal Federal) ao chamar de ‘imbecil’ o ministro Luís Roberto Barroso, que se mostra contrário ao retrocesso e repudia o voto impresso. E, sem noção que é, ameaçou mais uma vez a democracia, ao afirmar que ‘corremos o risco de não ter eleição no ano que vem, porque o futuro de vocês que está em jogo’. Engana-se Bolsonaro. Nosso futuro está seriamente ameaçado se ele continuar no governo. Não se trata de reeleição, e sim de tirá-lo já, o mais rapidamente possível, para que o Brasil possa voltar a respirar. Chega de corrupção e de jogar contra a população. Bolsonaro é, sem dúvida, a pior escolha já feita na história do Brasil. Só defende esse sujeito quem é desinformado.

Jorge Paulo Fleixas

Diadema