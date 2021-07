Santo André busca vitória como mandante

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



10/07/2021 | 00:01



O Santo André parte hoje em busca de sua primeira vitória como mandante neste Campeonato Brasileiro da Série D. Por enquanto, os dois triunfos do Ramalhão foram na condição de visitante, enquanto em casa colecionou um revés e um empate. Assim, diante do Cianorte-PR, a partir das 15h, no Estádio do Inamar, em Diadema, a ordem é manter elevado o nível de concentração, ainda mais diante de adversário que ainda não perdeu, apesar de também ainda não ter vencido (empatou seus cinco compromissos até aqui).

“Cianorte, assim como Boavista e Portuguesa, está com time desde dezembro e ainda se reforçou. Ainda não perdeu, então tem conjunto muito forte. Temos de entrar concentrados, impor nosso jogo, mostrando nossa evolução para conquistar a primeira vitória em casa”, cobrou o técnico Wilson Júnior. “Os jogos tendem a ser mais difíceis, porque as equipes vão pegando mais entrosamento. Acredito que será a partida mais complicada até o momento”, emendou.

Na última rodada, em Limeira, o Santo André buscou a virada sobre a Inter, resultado que manteve o time no G-4 do Grupo A-7. Segundo o treinador, a equipe mereceu o resultado. “Os jogadores estão de parabéns. Estavam bem, com controle do jogo, tiveram equilíbrio, cabeça no lugar, intensos e foram recompensados. São jovens jogadores, que vão ganhando força.”

Autor de um dos gols, o atacante David Ribeiro festejou voltar a balançar as redes pelo Ramalhão, clube onde foi revelado e pelo qual fez seu primeiro gol como profissional. “Sensação indescritível. Muito feliz em poder voltar a marcar com a camisa do Santo André, tenho grande carinho pelo clube”, declarou o jogador, que falou sobre o duelo de hoje. “Neste momento vencer é consolidar nossa boa campanha. Para isso, precisamos colocar em prática o que a gente vem trabalhando no dia a dia, durante a semana, para buscar os três pontos”, concluiu.