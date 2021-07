Anderson Fattori

Diário do Grande ABC



10/07/2021



O número de pacientes infectados pelo coronavírus internados em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) nos hospitais do Grande ABC é o menor desde 25 de fevereiro, quando eram 701 acamados. Ontem, de acordo com a SP Covid Info Tracker, plataforma gerida por pesquisadores da Unesp (Universidade Estadual Paulista), da USP (Universidade de São Paulo) e do Cemeai (Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria), que considera informações do governo do Estado, eram 706 pessoas em vagas de emergência.

A queda é expressiva ainda mais se comparada ao pico deste ano, registrado em 26 de março, quando eram 2.920 pacientes internados, sendo 1.245 em leitos de UTI e outros 1.675 em enfermarias. Apenas na comparação das vagas de emergência, o recuo é de 43,2%. Ontem, havia 585 doentes em leitos de estabilização, queda de 65%, e 1.291 no geral, diminuição de 55,7% – veja a evolução dos dados na arte abaixo.

O avanço da vacinação contra a Covid é a principal razão para a queda nas hospitalizações. Apenas como referência, no pico deste ano, em 26 de março, as sete cidades do Grande ABC haviam aplicado 340.744 imunizantes, sendo 250.531 referentes à primeira dose e 90.213, à segunda. Ontem, já haviam sido ministradas 1.698.247 frações, sendo 1.316.370 referentes à primeira dose e 381.877, à segunda.

O presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), afirmou que a redução dos números é resultado dos esforços e da agilidade dos municípios em colocar em prática suas estratégias para acelerar a imunização. “É fundamental avançarmos na vacinação da nossa gente, mesmo diante dos números de internação em queda. As cidades do Grande ABC vão seguir em frente neste grande esforço para nossa região vencer o coronavírus”, afirmou Paulo Serra.