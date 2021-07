Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



10/07/2021 | 00:01



Pela primeira vez em um ano e um mês, o hospital de campanha montado no ginásio da UFABC (Universidade Federal do ABC) não tem nenhum paciente internado com Covid-19. O cenário, que já dura 11 dias, em nada se parece com março deste ano, quando as macas batiam recorde de lotação, com 97% de ocupação.

Com isso, as luzes fortes, agora, estão apagadas. O som ininterrupto de máquinas de ventilação, respiradores e tosses, foi substituído por um estranho silêncio. E o local, vazio, que foi palco de cenas tristes ao longo deste período, demonstra que, enfim, a pandemia está desacelerando na região, prova disso é que a taxa de internação em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) é a mais baixa desde fevereiro – veja mais abaixo.

Mesmo assim, a Prefeitura de Santo André não tem previsão de desmontar a estrutura, inaugurada dia 11 de junho de 2020, com 180 leitos, sendo dez de UTI. Conforme a administração municipal, embora a situação pareça favorável, ainda é preciso analisar cautelosamente a evolução da pandemia nos próximos dias para se tomar uma decisão pautada na queda dos registros de casos e óbitos.

Secretário de Saúde da cidade, Márcio Chaves confirmou a permanência do hospital, e garante que ainda é preciso cuidado. “O número de internações em razão da Covid-19 tem baixado na cidade e, felizmente, a gente vem conseguindo dar uma respirada. Estamos sem nenhum paciente no hospital de campanha da Universidade Federal do ABC na data de hoje (ontem), mas é importante frisar que ainda temos 400 pessoas hospitalizadas na cidade, sendo 180 aproximadamente na UTI. Por isso, é fundamental seguir com os cuidados”, reforçou o chefe da pasta, lembrando que também é importante que as atividades econômicas retomem com segurança e obedecendo os protocolos.

O prefeito andreense, Paulo Serra (PSDB), comemorou o marco da cidade que, pela primeira vez desde março do ano passado, está com um dos espaços destinados à Covid sem pacientes, e atrelou a queda da pandemia na cidade ao avanço da vacinação. “Temos, sim, que comemorar hoje (ontem) que um deles (hospitais de campanha), o da UFABC, está vazio. É a vitória da vida. Vacinação chegando a toda a nossa gente. Já ultrapassamos 65% dos adultos vacinados com pelo menos a primeira dose. E o resultado aparece assim, na queda de internações, no esvaziamento de um dos hospitais e no cuidado com todos os andreenses”, disse o chefe do Executivo.



VOLTA ÀS AULAS

Embora o governo do Estado tenha autorizado o retorno das aulas presenciais no ensino superior na quarta-feira, em nota, a UFABC informou que “em consonância com planejamento estabelecido a partir de dados epidemiológicos, mantém suas atividades de ensino em modalidade remota” e que segue discutindo com a comunidade universitária os termos do plano de retomada gradual.

Ainda conforme a universidade, o espaço do ginásio poliesportivo permanece emprestado para a Prefeitura. O contrato de uso das dependências para instalação do hospital de campanha está vigente até 25 de setembro de 2021.