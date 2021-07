Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



10/07/2021



A Câmara de Santo André formalizou criação de comissão parlamentar para acompanhar e auxiliar as investigações envolvendo o incidente que deixou três pessoas mortas no AME (Ambulatório Médico de Especialidades) da cidade, na Avenida Capitão Mário Toledo de Camargo, na Vila Luzita, no dia 1º de junho, após falha no sistema que fornece oxigênio no equipamento de saúde. O Diário mostrou o caso no dia 2 de junho. A unidade é de responsabilidade do governo do Estado.

A intenção da comissão é a de acompanhar as ações realizadas pelo Palácio dos Bandeirantes, assim como as da FUABC (Fundação do ABC), que são os responsáveis pela administração e respectiva apuração das falhas que resultaram nos óbitos dos três pacientes que estavam internados no local devido a complicações trazidas pela Covid-19.

Conforme o presidente da Câmara e o autor da instalação da comissão, Pedrinho Botaro (PSDB), uma das primeiras iniciativas do grupo será a articulação de um encontro com a direção da AME para que os gestores da unidade possam esclarecer o que exatamente ocorreu e quais medidas foram tomadas para que um incidente semelhante não aconteça novamente.

“A ideia é colocar a Câmara na apuração do ocorrido e também nas medidas preventivas para estes casos”, declarou Botaro. Além do presidente da Casa, a comissão é formada pelos vereadores Ricardo Alvarez (Psol), Wagner Lima (PT), Vavá da Churrascaria (PSD) e Renatinho do Conselho (Avante). O bloco poderá atuar por 120 dias.

O vereador Ricardo Alvarez declarou que um dos objetivos da criação da comissão é o de juntar documentação e provas que possam ser utilizadas para a elucidação do incidente. O bloco, entretanto, como avaliou o parlamentar, tem atuação limitada e deverá focar em ações que caibam ao município. “Acabamos de reunir o grupo e formalizar a comissão. Ainda estamos buscando um caminho, mas acredito que atuaremos em situações que sejam de responsabilidade da cidade”, avaliou.

A Secretaria de Saúde do Estado alegou, por meio de nota, que determinou abertura de sindicância no AME e exigiu que a FUABC afastasse eventuais responsáveis até que os fatos sejam apurados. “As atividades do hospital de campanha do AME foram paralisadas no dia 4 de junho para realização de perícia”, sustentou a secretaria, sem dar mais detalhes.

Já a SSP (Secretaria da Segurança Pública) informou que o caso segue em investigação pelo 6º DP (Vila Mazzei) de Santo André. Por meio de nota informou ainda que equipe da unidade promoveu oitiva com dirigente do equipamento de saúde e segue realizando diligências para tentar elucidar os fatos ocorridos.