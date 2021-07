Barroso foi vítima de 'surto autoritário' e 'desespero' de Bolsonaro, diz Renan

09/07/2021 | 19:41



O relator da CPI da covid, Renan Calheiros (MDB-AL), se solidarizou com o ministro Luís Roberto Barroso, chamado de "imbecil" nesta sexta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro. Em publicação no twitter, Renan disse: "minha solidariedade aos democratas, em particular ao ministro Luís Roberto Barroso, vítima do surto autoritário e desespero de Bolsonaro. A agressividade cresce conforme a CPI avança na apuração na corrupção das vacinas". Pela manhã, na saída do Palácio da Alvorada, Bolsonaro chamou Barroso, que é contrário ao voto impresso, de "imbecil". "Lamento falar isso de uma autoridade do Supremo Tribunal Federal. Um cara desse tinha que estar em casa", disse o presidente a um grupo de apoiadores.