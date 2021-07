Obituário - 10 de julho de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



10/07/2021 | 00:01



SANTO ANDRÉ

João Gameiro, 98. Natural de Presidente Alves (São Paulo). Residia em Utinga, Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dinorah Nogueira Jorge, 87. Natural de Taiaçupeba (São Paulo). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 6. Crematório Vila Alpina.

Silvano Marques Soares, 85. Natural de Ubaí (Minas Gerais). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Dia 6, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Carlos Alberto de Britto, 85. Natural de Juazeiro (Bahia). Residia na Vila Aquilino, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Lopes, 82. Natural de Urupês (São Paulo). Residia na Vila Príncipe de Gales, em Santo André. Dia 6, em Santo André. Cemitério Municipal de Urupês (São Paulo).

Adelair Povoa Tranzo, 80. Natural de Cachoeirinha do Rio Pardo (Espírito Santo). Residia no Centro de Santo André. Dia 6. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Hercília de Lourdes Araujo, 77. Natural de Guaxupé (Minas Gerais). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Margarida Silva de Melo, 75. Natural de Riacho das Almas (Pernambuco). Residia no Parque Gerassi, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Izabel Martins, 74. Natural de Martinópolis (São Paulo). Residia no Centreville, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dulcinéa Silva Moreira, 68. Natural de Itabirito (Minas Gerais). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Dia 6. Memorial Jardim Santo André.

Josefa Conceição Silva, 67. Natural de Minador do Negrão (Alagoas). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Roberto Pedro de Luna, 64. Natural do Recife (Pernambuco). Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 6. Memorial Planalto.

Luis Alves de Oliveira, 62. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, m Santo André. Almoxarife. Dia 6. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria do Socorro Fernando Ferreira, 56. Natural de Juazeiro do Norte (Ceará). Residia no Jardim Santo André, em Santo André, dia 6. Memorial Planalto.

Marcos Roberto da Silva, 53. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Jardineiro. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Oswaldo Antunes Junior, 42. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Manoel Isaias da Silva, 87. Natural de Monteiro (Paraíba). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

Benedicta das Dores Silva, 83. Natural de Iguape (São Paulo). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 5. Jardim da Colina.

Margarida Di Napoli Perez, 79. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 5. Jardim da Colina.

Jorge Kosugi, 75. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério da Paulicéia.

Jacira Mazei Salles, 72. Natural de Garça (São Paulo). Residia no bairro dos Finco, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério de Vila Euclides.

Ivone Rodrigues Santos Silva, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia em Itapevi (São Paulo). Dia 5, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Itapevi (São Paulo).

Aluísio Gregório da Costa, 65. Natural de Várzea Alegre (Ceará). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 5. Jardim da Colina.

José Roberto de Souza, 64. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 5. Crematório Vila Alpina.

Alir Paladini, 63. Natural de Mandaguari (Paraná). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 5. Vale da Paz.

Geraldo Matos Rios, 60. Natural de Serrolândia (Bahia). Residia em Guarulhos (São Paulo). Dia 5. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Nestor Sturaro, 91. Natural de Capivari (São Paulo). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 6. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria Eidilamar Gomes Caldas, 67. Natural de Lavras da Mangabeira (Ceará). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 6. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Márcia da Silva, 43. Natural de Euclides da Cunha (Bahia). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 6. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Therezinha de Jesus Fonseca Lima Nunes, 90. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal.

Sonia Maria Rocha, 84. Natural de Santa Rosa (Rio Grande do Sul). Residia no bairro Taboão. Dia 6. Cemitério Municipal.

Maria da Conceição Soares, 81. Natural de Frei Inocêncio (Minas Gerais). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 6. Vale da Paz.

Janete Ribeiro, 68. Natural de Bragança Paulista (São Paulo). Residia no Parque Real, em Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal.

Raimundo Alves Neto, 66. Natural de Várzea Alegre (Ceará). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal.

Zenilton Graia Sampaiio, 58. Natural de Tanhaçu (Bahia). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 6. Cemitério Jardim Santa Inês, em Brumado (Bahia).

Áurea Pereira de Brito, 58. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal.

Rafael Oliveira da Silva, 30. Natural de Diadema. Residia no bairro Eldorado. Dia 6. Cemitério Municipal.