Giovanna Ewbank encanta a web ao mostrar Zyan melecado de cerejas

09/07/2021 | 16:11



Quando se trata da família Ewbank-Gagliasso, o termômetro da fofura explode! Nesta sexta-feira, dia 9, Giovanna Ewbank usou as redes sociais para mostrar o pequeno Zyan, que completou um ano de idade na última quinta-feira, em seu momento de plenitude - ou não!

O terceiro filho da influenciadora digital com Bruno Gagliasso caiu de boca nas cerejas e lambuzou todo o rosto.

Bom dia para esse bebê de UM ANO e UM DIA! Passando para agradecer TODAS as mensagens lindas de amor, carinho, saúde e felicidades para o meu BABY Z! Meu pingo se divertiu muito e acabou a noite se deliciando com um pote de cerejas, que é a fruta que ele mais está amando no momento. Obrigada, obrigada, obrigada! Amo vocês! Tem coisa mais gostosa que um bebê todo lambuzado assim?, escreveu na legenda.

Lembrando que, atualmente, a família está morando em Portugal devido as gravações de Bruno para uma série de TV.