Após clima tenso, Kate Middleton e Meghan Markle trocam mensagens e decidem dar uma trégua

09/07/2021 | 16:10



Bandeira branca? De acordo com o site norte-americano US Weekly, as duquesas Meghan Markle e Kate Middleton estariam tentando resolver suas diferenças para acabar com a tensão da família real.

Ao que parece, desde que Lilibet Diana nasceu, filha do príncipe Harry com Meghan, as duas têm trocado mensagens e a esposa de William chegou até a enviar um presente para a sobrinha.

As tensões diminuíram entre Meghan e Kate. Kate até mandou um presente a Meghan para o bebê. Elas estão em um momento melhor e trocam mensagens desde o nascimento de Lilibet, contou uma fonte ao veículo.

Lembrando que a relação entre as cunhadas andava bastante estremecida desde março, quando a duquesa de Sussex contou à apresentadora Oprah que Kate a tinha feito chorar às vésperas de seu casamento com o caçula da princesa Diana.

Kate estava chateada com alguma coisa, mas me mandou flores e nos resolvemos. Foi um problema com as daminhas no casamento. Ela me fez chorar, me magoou, revelou a ex-atriz na entrevista.

O incidente do vestido das damas de honra ocorreu há tanto tempo e é inútil segurar a raiva. É energia desperdiçada. Elas chamaram de trégua. O nascimento de Lili aproximou Kate e Meghan. Elas se uniram sobre ter filhas e mal podem esperar que todos os primos se encontrem, finalizou a tal fonte.