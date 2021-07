Lua de mel no Brasil: Conheça 13 lugares paradisíacos para sua viagem

Publieditorial

Em primeiro lugar, depois de um longo período de organização do casamento, imprevistos e reagendamentos por conta da pandemia, escolher o lugar para passar a lua de mel no Brasil parece um alento em meio a tantos contratempos enfrentados pelos casais.

Vamos considerar que escolher o destino da lua de mel é uma das atividades mais prazerosas de todo o conjunto chamado casamento, afinal, a lua de mel no Brasil tem sido muito aguardada pelos casais, principalmente por aqueles que tiveram que mudar os planos da viagem por conta das restrições para viagens internacionais.

Onde passar a lua de mel no Brasil?

Separamos 13 destinos incríveis no Brasil para inspirar os casais em lua de mel.

Bahia

Trancoso Itacaré Península de Maraú

São Paulo

Campos do Jordão

Rio de Janeiro

Penedo Paraty

Santa Catarina

Costa Esmeralda

Pernambuco

Fernando de Noronha

Ceará

Jericoacoara Icaraí de Amontada

Alagoas

São Miguel dos Milagres

Rio Grande do Sul

Cambará do Sul Gramado

Qual melhor praia para passar lua de mel?

Listamos algumas das mais belas e incríveis praias brasileiras para a lua de mel.

Trancoso

Itacaré

Península de Maraú

Paraty

Fernando de Noronha

Jericoacoara

Icaraí de Amontada

São Miguel dos Milagres

Onde passar a lua de mel gastando pouco?

Passar a lua de mel no Brasil tem sido uma opção viável e mais barata. Isso porque o casal não gasta com hotéis e passagens aéreas com valores convertidos em dólar ou euro. Com isso, escolher um dos destinos brasileiros citados já poderá render uma boa economia ao casal.

Quais atividades fazer na lua de mel?

Todas as atividades da lua de mel devem ser pensadas para o casal e desenhadas a partir dos gostos deles. É uma excelente oportunidade de experimentar coisas e esportes, ficando ainda mais juntos. Para os casais mais radicais, que tal altar de paraquedas, fazer bungee jumping, mergulhar com cilindro? Roteiros e programas diferentes, que saiam da rotina, são ótimas opções.

Escolhendo o destino de lua de mel no Brasil

Antes de tudo, façam uma lista. Sim, as listas são grandes aliadas na hora de colocar os planos no papel para daí, então, decidir qual é o melhor destino para a lua de mel no Brasil, afinal, as opções são muitas e diversos fatores devem ser levados em consideração.

Planejamento da viagem

A viagem de lua de mel no Brasil precisa ser planejada financeiramente e a partir daí ser programada. Até porque com todas as despesas que envolvem o casamento, a viagem de lua de mel no Brasil não pode ser decidida no susto ou então só fazer o que dá com o que sobrou não é mesmo?

Esse planejamento financeiro contempla não somente a viagem, mas também os passeios, alimentação fora da hospedagem, comprinhas para a casa nova.

A princípio, considerando a demanda e o atual cenário, Alessandra Verna, diretora da Tailor Made Travel recomenda que a viagem de lua de mel no Brasil seja fechada com uns 6 meses de antecedência. Isso porque os hotéis e pousadas mais românticas e intimistas, possuem poucas acomodações e com isso a disponibilidade se torna mais restrita.

Thyago Pereira, gerente na Viagem Express, destaca, sobretudo, esse período de 6 meses para fechar a viagem e reforça que 9 meses antes da viagem é possível encontrar voos e hotéis com valores promocionais.

Sendo assim, outro ponto importante é que fechando com antecedência, quando chegar o momento de viajar estará tudo pago e o casal poderá ter uma folga no orçamento para definitivamente começar a vida a dois e sem dívidas do casamento.

Cuidados em tempos de pandemia

Alessandra Verna comenta que o turismo brasileiro no geral (destinos, hotéis e demais prestadores de serviços) entendeu o problema, a demanda, definiram suas estratégias de resolução e prontamente se prepararam para receber os visitantes com toda a segurança e conforto.

Nesse sentido, os protocolos de higiene que vêm sendo adotados são eficientes e viajar nesse momento oferece o mesmo risco de manter-se na rotina. Os passageiros devem ficar tranquilos e seguir as orientações básicas de usar máscaras e álcool em gel conforme orientado. Relaxar sim, mas se cuidar sempre!

“Além disso, é importante destacar que algumas medidas restritivas podem ser implementadas, como horários de funcionamento e limite de pessoas em determinados pontos dos hotéis e pousadas, funcionando da praia, dos bares e restaurantes”, comenta a diretora.

Thyago Pereira ressalta essa questão da segurança e a busca dos casais por lugares cada vez mais isolados como é o caso de Fernando de Noronha.

“Acredito que nenhum outro lugar será mais apropriado que Fernando de Noronha em questão de isolamento. Por ser uma ilha distante da parte continental já existe um controle natural no fluxo de viajantes, mas, além disso, o governo local passou a exigir teste PCR negativo para seus visitantes, aumentando ainda mais o poder de proteção. E, claro, Noronha é um dos destinos mais incríveis no Brasil, com belezas naturais absolutamente preservadas”, explica Thyago.

Conheça 13 lugares paradisíacos para sua lua de mel no Brasil

Trancoso

A princípio, composto por um lindo vilarejo que inspira paz e sossego, esse paraíso é perfeito para lua de mel no Brasil.

Sendo assim, a Pousada Tutabel Trancoso, além de ser um destino supericharmoso e exclusivo, oferece diversas propriedades em formatos de vilas que garantem a privacidade do casal. Devido à modalidade das acomodações, os casais sentem-se em casa e os mimos e serviços são realmente muito especiais.

Itacaré

Mata Atlântica, praia e ecoturismo é o que definem Itacaré. Aqui, a indicação é o hotel o Barracuda Beach, pois além de quartos, oferece vilas privativas com vista para o mar. Por estar em uma falésia, não tem acesso direto para a praia, mas está a poucos minutos de carro e conta com piscina de borda infinita e um atendimento super intimista, cenário perfeito para a lua de mel no Brasil.

Península de Maraú

Primordialmente, um lugar pouco conhecido pelos brasileiros, localizado no litoral sul da Bahia, destaca esse destino, que é composto por piscinas naturais e um visual paradisíaco, encantador.

Sendo assim, este trecho do litoral baiano está localizado entre as costas do Dendê e do Cacau e conta com 40 km de extensão de praias quase intocadas. A Casa dos Arandis é um hotel boutique com um ar intimista e de exclusividade, em perfeita sintonia com a natureza. Com apenas 6 quartos, este é o local ideal para quem busca privacidade para celebrar o amor passando a lua de mel no Brasil. O serviço é excelente e faz com que todos os pombinhos se sintam em casa.

Campos do Jordão

Primeiramente, o Six Senses Botanique está mais incrível do que antes, além de uma gastronomia formidável, oferece diversas experiências dentro da propriedade e está cuidadosamente acolhida em meio a vegetação virgem.

Sobretudo, o hotel tem uma peculiaridade incrível: a propriedade conta com sete nascentes de água ao longo de sua extensão. Conhecido por ser um retiro romântico, oferece piqueniques, degustação de vinhos e cervejas, passeio a cavalo, trilhas, observação de pássaros e muito mais.

Penedo

O Rituaali é perfeito para aqueles que querem se desconectar ou relaxar após os estressantes dias que antecedem à cerimônia, ainda mais em um cenário de pandemia. Construído com o conceito de Spa Hotel, oferece um plano personalizado para cada hóspede, além de atividades diárias e refeições funcionais. O espaço é amplo, arejado, intimista e oferece um spa super completo.

Paraty

A Casa Turquesa Paraty é a mistura perfeita de cultura, história e natureza e um destino que encanta, não só pelas ruas de pedra portuguesa e casas no estilo colonial, mas pelas belezas naturais.

Seja como for, o mar azul turquesa é um verdadeiro convite para sair em um barco privativo e explorar as ilhas da região. As cachoeiras em meio a serra, que vale a visita e devem ser combinadas com a ida a um dos muitos alambiques tradicionais da região.

A Pousada Casa Turquesa é um tesouro escondido no labirinto do centro histórico de Paraty. Com um serviço impecável e uma recepção calorosa da dona da pousada, Tetê, o casal é mimado diariamente na lua de mel no Brasil. Ao fim da estadia, não querem ir embora.

Costa Esmeralda

Antes de tudo, o Ponta dos Ganchos é um famoso resort, uma propriedade desenhada para receber casais em lua de mel no Brasil e em busca de experiências românticas. Suas acomodações são deslumbrantes e com vistas magníficas. O elemento chave aqui é a exclusividade, seja um piquenique na praia privativa ou um jantar a dois na ilhota da propriedade.

Fernando de Noronha

Primeiramente, este é um destino cobiçado por muitos casais, o Arquipélago de Fernando de Noronha é um verdadeiro sonho com algumas das praias mais bonitas do mundo e na Pousada Maravilha o casal pode ter a certeza de dias de muito sol, tranquilidade e romance durante a lua de mel no Brasil. A pousada oferece uma das vistas mais lindas para o famoso Morro do Pico. Os charmosos bangalôs são o cenário ideal para as noites românticas no clima da ilha.

Jericoacoara

Em primeiro lugar, a vila de Jericoacoara já foi conhecida por ser tranquila e habitada somente por pescadores que ganhou fama e atrai muitos turistas que se encantam pelas belezas das dunas e dos cenários paradisíacos.

Nesse sentido, a pousada Rancho do Peixe está localizada no Preá, a 20 km de Jericoacoara e oferece o melhor dos dois mundos: a proximidade à vila e a localização pé na areia de uma praia vazia e menos conhecida. Os bangalôs de madeira são perfeitos para os casais que buscam dias de tranquilidade na lua de mel no Brasil.

Icaraí de Amontada

Agora, vejamos outro paraíso no Ceará. Lá fica localizado o Makena Hotel, em um lugar paradisíaco, perfeito para aqueles casais que querem realmente descansar de toda a correria do casamento. Além disso, o local é ideal para casais que curtem natureza com tranquilidade e conforto com tudo que a região oferece de mais acolhedor.

São Miguel dos Milagres

Em primeiro lugar, localizado no litoral norte de Alagoas, o município possui praias reservadas e muito bonitas, além de ser conhecido por fazer parte do destino da Costa dos Corais. Possui vilas de pescadores, pousadas pé na areia e praias quase desertas de areia branca e águas claras. As pousadas são charmosas e a paisagem é única, lugar perfeito para passar a lua de mel no Brasil.

Cambará do Sul

Antes de tudo, para os casais que adoram frio e montanha, a sugestão é a cidade de Cambará do Sul, a 197 km da capital gaúcha. Com clima ameno, a cidade que fica em uma região com maior altitude, no inverno chega a temperaturas negativas. Perfeito para casais em lua de mel no Brasil que buscam aconchego perto de lareiras e do fogo de chão.

Já imaginou se hospedar em um casulo? No Parador Cambará do Sul essa experiência é possível e incrível. Foto reprodução Hotel Parador Cambará do Sul.

Sendo assim, o hotel Parador Cambará do Sul é uma excelente opção para os casais que buscam esse tipo de refúgio na lua de mel no Brasil. Suas acomodações do tipo ‘casulo’ fogem totalmente do padrão dos hotéis tradicionais e oferecem uma experiência única.

Gramado

Gramado e lua de mel no Brasil têm tudo a ver. Localizada na Serra Gaúcha, a 100 km da capital Porto Alegre. Em outras palavras, Gramado é encantadora, receptiva e apaixonante. Cidade rústica, de arquitetura europeia, fica pertinho de Canela, outra cidadezinha gaúcha muito acolhedora que pode compor o passeio do casal.

Nesse sentido, a cidade pode ser visitada durante todo o ano, porém é no inverno que tudo acontece por lá. O frio supercombina com o romantismo do lugar perfeito para a lua de mel no Brasil com jeitinho europeu.

