Sem festa, Cleo vai se casar com Leandro D'Lucca

09/07/2021 | 15:10



O segredo foi revelado: Cleo irá se casar! De acordo com o colunista Leo Dias, a atriz trocará as alianças com o empresário Leandro D'Lucca nessa sexta-feira, dia 9.

A cerimônia, em Minas Gerais, será apenas civil, realizada no cartório, e não terá grandes festas, com apenas a presença dos noivos e testemunhas. Gloria Pires, a mãe de Cleo, não perdeu tempo e já parabenizou os pombinhos nas redes sociais.

Filha, que vocês conquistem um amor tranquilo, com sabor de fruta mordida... Parabéns. Amo vocês!

O casal está junto desde dezembro de 2020 e pretende morar em Minas Gerais. Fofos, não é mesmo?