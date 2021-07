Em Miami, Anitta se diverte em festa com go-go boys; confira!

09/07/2021 | 14:10



Anitta está aproveitando muito a sua passagem por Miami, nos Estados Unidos. Na noite da última quinta-feira, dia 8, quem acompanhou os Stories da cantora viu que ela estava curtindo uma balada americana com direito a go-go boys fazendo strip tease. A noite era de comemoração do aniversário do chefe de cozinha da funkeira, Brunno Martins.

Nas imagens, Anitta aparece reagindo aos homens tirando a roupa e fazendo danças sensuais. A festa estava tão agitada, que a cantora escreveu:

Muita coisa está acontecendo ao mesmo tempo.

Já em uma postagem no Instagram, a cantora se declarou para o amigo:

Certeza que minha família só está tranquila comigo longe porque sabem que você está perto. Hoje é aniversário dessa pessoa que era pra ser apenas meu chef de cozinha, mas virou minha família. Obrigada por cuidar tanto de mim e da minha vida. Te amo muito.

Além da Girl From Rio e de Brunno, a comemoração também contou com a presença do produtor Phamtom Neo; o jogador de futebol argentino Paulo Dybala, que defende o Juventus, e sua namorada, a atriz Oriana Sabatini.