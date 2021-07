Fernanda Lima confessa que já teve sonhos eróticos sem Rodrigo Hilbert e ele rebate: Não precisa me contar

09/07/2021 | 14:10



Fernanda Lima fez uma revelação no mínimo curiosa durante o Bem Juntinhos, programa que apresenta ao lado de Rodrigo Hilbert no GNT. Enquanto falava sobre a vida sexual com o marido, a apresentadora acabou confessando que às vezes tem sonhos eróticos com outras pessoas. Eita!

Ela explica:

- De noite, às vezes, a gente ameaça [começar] a namorar, e quase na maioria das vezes a gente é interrompido pelas crianças, e fica meio aquela frustração. E eu vou dormir e sonho, não necessariamente com ele. Aí acabou, né?

Nem todo marido levaria isso numa boa, mas estamos falando do galã Rodrigo Hilbert. Em tom de brincadeira, o artista só comentou:

- Complicado. Mas tá tudo certo, nem me diz, não precisa me contar.

Mas não é só Fernanda que tem sonhos polêmicos. A apresentadora também revelou que vira e mexe o maridão sonha que ela está o traindo e fica até sem querer conversar.

- Isso ele faz também, chega às vezes no café da manhã, não me olha muito, eu pergunto o que foi, e ele fala assim: Eu tive um sonho e não quero falar contigo.

E ele explica:

- Sim, sonho de traição. Deus me livre! Eu não quero falar e não quero comentar. Estou bravo!

Ela rebate:

- Mas, então, eu não fiz nada, eu estava dormindo do seu lado!

E ele fala:

- Fez sim! No sonho!