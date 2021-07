Ptax fecha sexta-feira em queda de 0,37%, a R$ 5,2393

09/07/2021 | 13:59



A taxa Ptax fechou esta sexta-feira, cotada a R$ 5,2393, queda de 0,37% em relação à véspera, quando encerrou a R$ 5,2587. A Ptax diária é resultado de quatro coletas feitas pelo Banco Central no decorrer da primeira metade dos negócios, que hoje foram de R$ 5,2330 (10h12), R$ 5,2453 (11h11), R$ 5,2450 (12h12) e R$ 5,2340 (13h07).

O dólar à vista encerrou em queda de 0,31%, também cotado a R$ 5,2393, no balcão. Hoje, não há negociações na B3 em razão do feriado no Estado de São Paulo, mas em algumas praças o mercado de balcão funciona. A oscilação da moeda à vista é baseada nas coletas usadas para a formação da Ptax desta sexta-feira.