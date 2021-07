Procon Consórcio ABC dá dicas de segurança após crescimento de roubos de celular para fraudes bancárias

da Redação



Devido ao aumento dos casos de furtos e roubos de celulares para realização de golpes bancários, como transferências, empréstimos, entre outras transações em nome da vítima, o Procon Consórcio ABC divulga orientações para o consumidor se proteger dessas fraudes.

Uma das formas de prevenir o problema é impedir que o criminoso tenha acesso a informações pessoais do consumidor, apagando o conteúdo do dispositivo em caso de furto ou roubo.

Usuários de smartphones com sistema Android devem buscar imediatamente um computador ou celular disponível e acessar o site android.com/find. Em seguida, é necessário informar login e senha da conta do Google e clicar na opção "Limpar Dispositivo".

No caso da plataforma IOS, o site a ser acessado é o icloud.com. Na sequência, também serão solicitados login e senha da conta da Apple. O consumidor deve selecionar a opção "Buscar iPhone" e, depois, "Apagar iPhone".

Devido ao aumento de casos de roubo e furto de celular para golpes bancários, a Fundação Procon-SP se reuniu com representantes de operadoras de telefonia, bancos, plataformas Apple e Google para tratar de mecanismos de segurança e medidas preventivas. O objetivo é disponibilizar, em breve, uma central com as orientações que o consumidor deve seguir nesses casos.